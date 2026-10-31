Franța scoate în stradă 70.000 de polițiști în al treilea weekend de proteste: "E risc foarte ridicat de tulburare a ordinii publice"

Franța scoate în stradă 70.000 de polițiști în al treilea weekend de proteste. FOTO: Getty Images

Autoritățile franceze se pregătesc sâmbătă pentru o nouă zi de proteste care ar putea fi tensionată. Aproximativ 70.000 de polițiști vor fi mobilizați în toată țara, în condițiile în care oamenii ies din nou în stradă. O sursă din Ministerul de Interne a avertizat că există "risc foarte ridicat de tulburare a ordinii publice", scrie Euronews.

Pentru al treilea weekend consecutiv, sindicatele, studenții și membrii mișcării "Vestelor galbene" urmează să organizeze manifestații, protestând față de condițiile din școli și criza costului vieții.

Protestele vin după ce, luni, guvernul francez a prezentat mai multe măsuri cu scopul să răspundă nemulțumirilor elevilor și studenților, pe care sindicatele le-au considerat insuficiente.

Autoritățile pun în aplicare în acest weekend o operațiune de securitate consolidată, la fel ca pe 24 octombrie, ca reacție la violențele și jafurile generalizate care au umbrit manifestațiile altfel pașnice din 17 octombrie.

Sursa apropiată de Ministerul de Interne a avertizat vineri că "s-au înmulțit apelurile la adunări nedeclarate în piețele publice din toată Franța", alături de "planuri pentru marșuri neautorizate spre locurile puterii și instituțiile statului".

Joi, ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că protestele din centrele orașelor au fost interzise și că vor fi permise doar cele organizate "la periferia orașelor". El a adăugat că organizatorilor li s-a cerut să "ofere garanții" că manifestațiile se vor desfășura "în condiții bune".

La rândul lor, sindicatele și mișcarea "Vestelor galbene" au criticat aceste măsuri. Într-o declarație comună publicată miercuri, principalele sindicate au anunțat că vor analiza "toate căile de atac posibile împotriva acestei interdicții generale și disproporționate privind exercitarea unei libertăți publice esențiale într-o democrație".

Nuñez a mai spus joi că suprapunerea protestelor cu Halloweenul ar putea favoriza tulburările, care s-ar putea prelungi până noaptea târziu. El a avertizat că vor fi interzise adunările care încearcă să treacă drept petreceri de Halloween și a denunțat mesajele de pe rețelele sociale ale unor grupări, inclusiv din „cercurile de ultrastânga”, care au îndemnat oamenii să susțină o "revoluție" și o "insurecție".

Mai mulți polițiști aflați în concediu au fost rechemați la serviciu în toată Franța, iar altora le-au fost anulate zilele libere. Totodată, poliția din Paris a impus sâmbătă și duminică noaptea restricții de circulație în cartierele care au fost afectate de tulburări grave pe 17 octombrie.

Pe parcursul mișcării studențești, organizațiile pentru apărarea drepturilor omului au acuzat în repetate rânduri forțele de ordine de folosirea excesivă a forței împotriva protestatarilor.

Mișcarea de protest a elevilor și studenților din Franța a început la jumătatea lunii septembrie, după ce elevii au organizat manifestații împotriva condițiilor din școlile din suburbiile Parisului. Mișcarea s-a extins rapid la nivel național, iar sindicatele și forțele politice i s-au alăturat.

Manifestațiile, care au loc cu aproximativ șase luni înainte de alegerile prezidențiale din Franța, s-au transformat între timp într-o mișcare socială mai amplă împotriva crizei costului vieții și a creșterii prețurilor la carburanți.