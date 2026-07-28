Andrew și Tristan Tate rămân în arest încă două săptămâni, până la următoarea audiere. Procedura de extrădare ar putea dura multe luni

Andrew și Tristan Tate rămân în arest încă două săptămâni, până la următoarea audiere. FOTO: Getty Images

Andrew și Tristan Tate vor rămâne în arest cel puțin încă două săptămâni, până la următoarea audiere în procesul prin care încearcă să împiedice extrădarea lor în Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, scrie The Guardian.

Judecătoarea Lauren Louis a stabilit pentru 13 august o audiere în care va decide dacă frații Tate vor rămâne în detenție sau vor putea fi eliberați pe durata procedurii de extrădare, care s-ar putea întinde pe mai multe luni.

Andrew și Tristan Tate nu au fost prezenți luni în sala de judecată și nici nu erau obligați să participe. Cei doi se află în arest de la scurta apariție în instanță care a avut loc la două zile după reținerea lor, pe 18 iulie.

Frații Tate au devenit unele dintre cele mai controversate personalități de pe internet, promovând prin intermediul rețelelor sociale bogăția, dominația masculină și mesaje considerate misogine.

Noile acuzații reprezintă cel mai recent episod al unui îndelungat caz juridic internațional, care implică anchete și proceduri în Statele Unite, Marea Britanie și România. Cei doi frați au negat în repetate rânduri că ar fi comis vreo infracțiune.

Avocații lor au cerut luni Guvernului american să le pună la dispoziție documentele transmise de autoritățile britanice pentru obținerea mandatelor de arestare.

Un procuror federal american, Alejandra Lopez, a precizat în instanță că autoritățile britanice au termen până la jumătatea lunii septembrie pentru a transmite toate documentele Departamentului de Stat al SUA.

Frații Tate au susținut în repetate rânduri că declarațiile lor violente și misogine au fost scoase din context sau că au fost făcute în glumă.

Jackie Perczek, o altă avocată a celor doi, a afirmat că aceștia au demonstrat că nu există riscul să fugă, deoarece s-au întors în România în fiecare lună după ce au fost acuzați aici că au atras femei în scopul exploatării sexuale.

Procurorii britanici au precizat că noile acuzații au legătură cu patru persoane și au fost formulate după ce autoritățile au primit probe din partea poliției din Bedfordshire, în sud-estul Angliei. Faptele investigate ar fi fost comise între 2010 și 2017 și includ acuzații de viol, agresiune, trafic de persoane și infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

Frații Tate sunt deja acuzați în Marea Britanie de viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit, în legătură cu alte trei persoane. Presupusele fapte ar fi fost comise între 2012 și 2015.

Andrew și Tristan Tate s-au mutat în România în 2016 și au fost arestați aici în 2022, fiind acuzați că au participat la o schemă prin care mai multe femei ar fi fost atrase și exploatate sexual. Cei doi au negat acuzațiile, iar dosarul din România nu a avansat din cauza unor probleme juridice și procedurale.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a devenit cunoscut în urmă cu aproximativ un deceniu, după ce a participat la versiunea britanică a emisiunii "Big Brother". El a fost eliminat din emisiune după apariția unei înregistrări care părea să îl arate agresând o femeie.

Tate are peste zece milioane de urmăritori pe platforma X, însă a fost suspendat de pe alte rețele sociale, printre care YouTube, TikTok și Instagram, pentru încălcarea regulilor privind discursul instigator la ură.

El a făcut de-a lungul timpului mai multe declarații condamnate pe scară largă, inclusiv afirmații potrivit cărora femeile agresate sexual ar purta o parte din responsabilitate pentru atacuri și descrieri explicite ale modului în care ar putea agresa femei.