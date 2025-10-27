Angajaţii Boeing au prelungit greva, după ce au refuzat o altă ofertă a companiei. Protestul întârzie livrarea unor avioane de luptă

Angajații Boeing, aflați în grevă de 3 luni, la baza din zona St. Louis, SUA, au respins duminică cea mai recentă propunere de contract a companiei. Sindicatul a anunţat că angajatorul nu a reușit să răspundă nevoilor celor aproximativ 3.200 de oameni care cer salarii mai mari. Protestul a întârziat deja livrarea mai multor programe de avioane de luptă şi echipamente militare, conform CNBC.

„Boeing a susținut că și-a ascultat angajații - rezultatul ofertei de astăzi dovedește că nu au făcut-o”, a declarat președintele sindicatului IAM International, Brian Bryant, într-un comunicat.

„Conducerea companiei Boeing continuă să-i insulte chiar pe cei care construiesc cele mai avansate aeronave militare din lume - aceleași avioane și sisteme militare care asigură siguranța militarilor și a națiunii noastre.”

„Suntem dezamăgiți de rezultatul votului”, a declarat Boeing într-un comunicat, adăugând că „ne concentrăm atenția asupra executării următoarei faze a planului nostru de contingență”.

Oferta pe 5 ani a fost în mare parte aceeași cu ofertele respinse anterior de membrii sindicatului. Compania a redus bonusul de ratificare, dar a adăugat 3.000 de dolari în acțiuni Boeing, care se exercită pe parcursul a trei ani, și un bonus de retenție de 1.000 de dolari pe parcursul a patru ani.

De asemenea, a îmbunătățit creșterea salariilor pentru lucrătorii aflați în vârful grilei salariale în al patrulea an al contractului.

Sindicatul acuză rea-credinţă

Sindicatul estimează că oferta sa ar adăuga aproximativ 50 de milioane de dolari la costul acordului pe durata sa de patru ani, comparativ cu oferta companiei care a fost respinsă. CEO-ul Boeing, Kelly Ortberg, urmează să câștige 22 de milioane de dolari în acest an.

Reprezentanții sindicatelor au acuzat Boeing de negocieri cu rea-credință într-o acuzație de practici de muncă neloiale depusă pe 16 octombrie la Consiliul Național pentru Relații de Muncă.

„Este de mult timpul ca Boeing să înceteze să-i mai denigreze pe lucrătorii care fac posibil succesul său și să negocieze un acord corect care să le respecte abilitățile și sacrificiul”, a spus Bryant.

Angajaţii care protestează acum spun că se descurcă cu 300 de dolari pe săptămână reprezentând indemnizații de grevă din partea sindicatului, dar au şi al doilea loc de muncă. Boeing a declarat că acoperirea lucrătorilor aflați în grevă prin asigurarea de sănătate oferită de companie s-a încheiat pe 30 august.