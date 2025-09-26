Primul efect al întâlnirii Donald Trump - Erdogan: Turcia a anunţat că va cumpăra 225 de avioane Boeing

26 Sep 2025

Donald Trump a afirmat că a avut o relaţie „excelentă” cu Recep Erdogan în timpul primului său mandat (2017-2021). Foto: Getty Images

Turkish Airlines a anunțat, vineri, un acord pentru achiziționarea a până la 225 de avioane Boeing, la o zi după ce președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a efectuat prima sa vizită la Casa Albă din 2019 încoace, potrivit euractiv.com.

Comanda include 150 de aeronave confirmate, care vor fi livrate între 2029 și 2034, cu o opțiune pentru încă 75, a declarat compania într-un comunicat, fără a oferi o cifră a costurilor.

"Cu aceste comenzi, ne propunem să trecem întreaga noastră flotă la aeronave de generație următoare până în 2035, sporind eficiența și susținând o rată medie anuală de creștere de șase procente”, a declarat compania aeriană.

Ce avioane a comandat Turkish Airlines

Compania aeriană a plasat o comandă fermă pentru 50 de avioane Boeing 787 Dreamliner, cu o opțiune pentru încă 25. De asemenea, a plasat o comandă pentru 100 de avioane Boeing 737 MAX, cu o opțiune pentru încă 50.

Compania aeriană este, de asemenea, în discuții cu producătorii de motoare Rolls-Royce și GE Aerospace pentru motoare, piese de schimb și servicii de întreținere pentru avioanele Dreamliner.

Reamintim că Trump şi Erdogan s-au întâlnit, joi, marcând prima recepție oficială a președintelui turc la Casa Albă din 2019. El fusese în mare parte marginalizat în timpul mandatului președintelui Joe Biden.

Acordul cu Boeing vine în urma anunțului din decembrie 2023 al companiei Turkish Airlines privind o comandă de 355 de avioane de la rivalul european Airbus.