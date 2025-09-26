Donald Trump sugerează că va vinde Turciei avioane F-35 dacă Ankara nu mai cumpără petrol din Rusia

Washingtonul a blocat în 2020 achiziţia de către Turcia a unor avioane de vânătoare americane F-35. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a sugerat joi că Statele Unite vor vinde avioane de vânătoare F-35 Turciei, dacă Ankara nu mai cumpără petrol din Rusia. Astfel, liderul de la Casa Albă a afirmat, într-o conferință de presă împreună cu președintele Turciei, că este pregătit să ridice sancțiunile impuse de SUA sectorului de apărare al Turciei „aproape imediat” cu această condiție, relatează Agerpres.

„Aş dori să înceteze cumpărarea de petrol din Rusia”, a spus Donald Trump în declaraţiile acordate presei alături de Recep Tayyp Erdogan înaintea începerii întâlnirii cu acesta.



În anul 2020, Statele Unite au impus Turciei sancţiuni, în ciuda faptului că este aliata sa în NATO, după ce această ţară a achiziţionat sisteme antiaeriene ruseşti S-400.

Washingtonul a blocat atunci achiziţia de către Turcia a unor avioane de vânătoare americane F-35, susţinând că, prin operaţionalizarea de către Turcia a sistemelor S-400, Rusia ar putea obţine informaţii despre capabilităţile avioanelor F-35.



Donald Trump a cerut marţi, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, ca ţările europene să înceteze să mai cumpere gaze şi petrol din Rusia, el sperând că l-ar putea forţa astfel pe preşedintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul în Ucraina.



Într-o scrisoare trimisă în urmă cu două săptămâni membrilor NATO, inclusiv Turciei, Trump le-a transmis acestora că Washingtonul că nu va impune noi sancţiuni Moscovei atât timp cât unii aliaţi continuă să cumpere petrol rusesc.



În cadrul UE, Ungaria şi Slovacia, exact ţările cu guvernele cele mai apropiate ideologic de Trump, continuă să importe petrol rusesc, întrucât nu au ieşire la mare şi se pot aproviziona mai greu din alte surse, în timp ce majoritatea celorlalte ţări din UE au încetat să mai cumpere petrol din Rusia