Angela Merkel dă vina pe Polonia și țările baltice pentru invazia lui Putin în Ucraina: „S-au opus inițiativei mele”

1 minut de citit Publicat la 15:02 06 Oct 2025 Modificat la 15:03 06 Oct 2025

Angela Merkel și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Fosta cancelar a Germaniei, Angela Merkel, a dat vina pe Polonia și statele baltice pentru invazia Ucrainei de către Vladimir Putin. Merkel, care a condus țara între 2005 și 2021, a făcut această afirmație într-un interviu acordat publicației maghiare Partizan.

Merkel spune că Polonia și statele baltice sunt de vină pentru ruperea legăturilor diplomatice dintre Rusia și UE, care, potrivit ei, a dus la invazia rusă din 2022.

În relatarea sa, refuzul Poloniei de a sprijini Acordurile de la Minsk, acorduri internaționale cheie între Rusia și UE, l-a încurajat pe Putin să invadeze Ucraina în 2022.

Merkel a susținut că primul acord de la Minsk „a adus calm” între 2015 și 2021 și i-a oferit Ucrainei, care fusese învinsă de Rusia în timpul unei contraofensive din vara anului 2015, care viza recuperarea teritoriului său, timp să „adune puteri” și să „devină o țară diferită”.

Merkel a spus că abia în 2021 „a simțit că Putin nu mai lua în serios Acordul de la Minsk”.

„De aceea am vrut un nou format în care să putem vorbi direct cu Putin, în calitate de Uniune Europeană.”

„Unii oameni nu au susținut acest lucru. Aceștia au fost în principal statele baltice, dar și Polonia a fost împotriva acestui lucru.”

Ea a adăugat că aceste patru națiuni se „tem” că „nu vom avea o politică comună față de Rusia”.

Merkel a adăugat disprețuitor în interviu, tradus în germană și apoi în engleză: „În orice caz, nu s-a concretizat. Apoi am părăsit funcția și a început agresiunea lui Putin.”

Ea a adăugat că astăzi Europa trebuie să acționeze ca un factor de descurajare real și să continue să sprijine Ucraina.