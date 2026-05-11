Anticorupţia din Ucraina dezvăluie o schemă de spălare a banilor în care ar fi fost implicat şi fostul şef de cabinet al lui Zelenski

1 minut de citit Publicat la 23:30 11 Mai 2026 Modificat la 23:30 11 Mai 2026

Andrii Iermak, fostul şef de cabinet al lui Zelenski, acuzat de corupţie. Foto: Profimedia Images

Agenţia Ucraineană Anticorupţie (NABU) a anunţat luni că a descoperit un sistem de spălare de bani care, potrivit presei locale, îl implică pe fostul şef de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, notează Agerpres.

NABU a declarat că "a destructurat un grup organizat implicat în spălarea a 460 de milioane de grivne (8,8 milioane de euro) prin intermediul unui proiect imobiliar de lux din apropierea Kievului".

"Unul dintre membrii acestui grup, un fost şef de cabinet al preşedintelui Ucrainei, a fost informat cu privire la acuzaţiile aduse împotriva sa", a adăugat agenţia.

Acest fost oficial a fost identificat de presa ucraineană ca fiind Andrii Iermak.

"Investigaţii urgente sunt în curs de desfăşurare", a adăugat NABU.

Andrii Iermak a fost consilierul principal al lui Volodimir Zelenski din 2020 până la sfârşitul anului trecut şi unul dintre cei mai influenţi oameni din Ucraina.

El a demisionat în noiembrie, după o percheziţie a locuinţei sale de către agenţi ai serviciilor anticorupţie.

NABU descoperise într-adevăr un caz uriaş de corupţie în sectorul energetic, puternic lovit de războiul cu Rusia, în care, potrivit acestei agenţii, erau implicaţi oficiali guvernamentali de rang înalt.

Ucraina a fost zguduită de mai multe scandaluri mari de corupţie de-a lungul invaziei ruse, care a fost declanşată în februarie 2022.

Zelenski l-a înlocuit pe Iermak cu fostul şef al serviciilor de informaţii militare, Kirilo Budanov.