Antivacciniștii au asaltat studiourile de televiziune ITN din Londra și l-au fugărit pe Jon Snow, prezentatorul Channel 4

Poliția a închis luni intrările în clădirea ITN de pe Grays Inn Road, după ce o mulțime de peste 100 de persoane a început să protesteze la adresa vaccinării împotriva coronavirus.

Clădirea găzduiește operațiunile de știri ITV, Channel 4 și Channel 5. Totodată, acolo sunt și fostele studiouri ale BBC.

Peste 20 de ofițeri de poliție se aflau la fața locului și mai multe vehicule erau în așteptare pentru a ajuta la oprirea protestatarilor care continuă să încurce traficul.

In recent weeks anti-vax protesters have harassed a BBC reporter, stormed the (old) BBC studios and are now occupying the ITN building.



The safety of journalists in the UK needs to be taken seriously. pic.twitter.com/Iu646P8Tug