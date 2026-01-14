Aproape două milioane de ucraineni s-au sustras mobilizării, anunță autoritățile

În Ucraina, bărbații cu vârste între 25 și 60 de ani sunt obligați să se înscrie într-un registru de evidență pentru a putea fi chemați la arme. sursa foto: Getty

Aproximativ două milioane de bărbați ucraineni se află în atenția autorităților pentru că s-au sustras mobilizării, iar peste 200.000 au dezertat după ce au fost înrolați în armată, arată datele prezentate, miercuri, în fața parlamentului de Mihailo Fedorov, în discursul susținut la învestirea sa la conducerea Ministerului Apărării, relatează EFE, citată de Agerpres.

Cifrele indică amploarea unei probleme care explică, cel puțin parțial, deficitul de personal din armata ucraineană, deficit ce face ca forțele armate să fie vulnerabile în anumite sectoare ale frontului.

În Ucraina, bărbații cu vârste între 25 și 60 de ani sunt obligați să se înscrie într-un registru de evidență pentru a putea fi chemați la arme.

O parte dintre cei vizați evită această procedură, expunându-se riscului de a fi opriți pe stradă de patrulele de recrutare, sancționați și trimiși ulterior pe front.

La prima întrevedere cu Fedorov după numirea acestuia la conducerea Ministerului Apărării, președintele Volodimir Zelenski i-a cerut să identifice „soluţii sistemice” pentru problemele existente în centrele de recrutare, instituții care au fost acuzate de abuzuri și corupție.

Totodată, liderul de la Kiev i-a cerut noului ministru să ia măsuri pentru realizarea unei „distribuiri mai echitabilă a personalului între brigăzile de pe front”.