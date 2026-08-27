Ar putea plăti studenții UE același taxe ca britanicii la universitățile din Marea Britanie? Burnham analizează un plan al lui Starmer

Premierul britanic Andy Burnham analizează posibilitatea ca studenții din Uniunea Europeană să beneficieze de aceleași taxe universitare ca studenții britanici. FOTO: Getty Images

Premierul britanic Andy Burnham analizează posibilitatea ca studenții din Uniunea Europeană să beneficieze de aceleași taxe universitare ca studenții britanici, în cadrul negocierilor pentru apropierea Marii Britanii de UE. Ideea fusese luată în calcul și de fostul premier Keir Starmer, care era pregătit să accepte "home fees" pentru studenții europeni în schimbul unor concesii importante din partea Bruxellesului, inclusiv în domeniul comercial. Burnham reevaluează acum planul lui Starmer, în perspectiva summitului UE-Marea Britanie programat pentru această toamnă, scrie Financial Times.

Fostul premier britanic Keir Starmer lua în calcul ca studenții din Uniunea Europeană să plătească aceleași taxe universitare ca studenții britanici, cunoscute sub denumirea de "home fees". Planul prevedea și posibilitatea ca până la 100.000 de tineri europeni să poată veni anual în Marea Britanie. Măsurile făceau parte dintr-un plan mai amplu de apropiere economică de UE, pregătit în ultimele zile ale mandatului lui Starmer.

Strategia de negociere a Marii Britanii pentru summitul cu UE urmărea obținerea unor avantaje pentru companiile britanice, astfel încât acestea să nu fie afectate de noile reguli europene "Made in Europe" și de tarifele suplimentare pentru importurile de oțel.

Noul premier, Andy Burnham, reevaluează acum planul negociat în timpul mandatului lui Starmer, în perspectiva unui summit UE-Marea Britanie programat pentru această toamnă. Reuniunea trebuia să aibă loc inițial pe 22 iulie, la două zile după plecarea lui Starmer din Downing Street.

Planul fostului premier, confirmat de trei oficiali britanici implicați în pregătirea summitului amânat, va fi urmărit cu atenție de parlamentarii laburiști pro-europeni, care vor să vadă cât de departe este dispus să meargă Burnham în apropierea de UE.

Cel mai dificil punct al negocierilor rămâne programul destinat tinerilor europeni. Oficialii laburiști spun că noul guvern analizează în prezent stadiul negocierilor purtate sub Starmer. "Pentru a fi clar, aceasta nu este politica actualului guvern", a precizat unul dintre oficiali.

În ultimele zile ale mandatului lui Starmer, Londra discuta cu Bruxellesul despre o limită de aproximativ 50.000 de tineri europeni care să poată intra anual în Marea Britanie printr-o schemă de vize temporară și reciprocă. În discuții private, oficialii britanici spuneau însă că numărul ar putea ajunge la 100.000, în schimbul unor concesii din partea UE.

Burnham este atent la orice acuzație că ar avea o poziție prea permisivă față de imigrație.

Un alt punct important al planului lui Starmer era posibilitatea ca studenții europeni să plătească aceleași taxe ca studenții britanici. În prezent, studenții din UE pot plăti taxe internaționale, care ajung în unele cazuri la 30.000 de lire sterline pe an. Oficialii britanici susțin că „home fees” nu făceau parte din negocierile de la primul summit UE-Marea Britanie, din mai 2025. Potrivit acestora, solicitarea a apărut ulterior și ar trebui să fie însoțită de o concesie importantă din partea Bruxellesului.

Un oficial britanic a explicat că Marea Britanie ar fi fost dispusă să analizeze această cerere într-un viitor acord, în schimbul unui avantaj economic major, precum includerea țării în programul european "Made in Europe". Prin acest program, Bruxellesul propune ca anumite contracte publice și subvenții pentru tehnologii noi, precum mașinile electrice și tehnologiile pentru energie curată, să fie rezervate producătorilor din Europa și unor parteneri comerciali.

Deși Marea Britanie ar putea avea un anumit acces la program, unele mașini destinate flotelor companiilor și anumite vehicule electrice de mici dimensiuni ar trebui asamblate în UE pentru a putea beneficia de contracte publice și subvenții. Flotele corporative reprezintă aproximativ 60% din vânzările de mașini noi din Europa.

Propunerea a provocat îngrijorare în industria auto britanică. Nissan a avertizat că noile reguli ar putea afecta viitorul uzinei sale din Sunderland, iar fabrica BMW Mini din Oxfordshire ar putea fi, de asemenea, dezavantajată.

În același timp, o măsură europeană de protecție a industriei oțelului, intrată în vigoare la 1 iulie, a redus puternic cantitatea de oțel care poate fi importată în UE fără taxe vamale. Măsura afectează și producătorii britanici și a determinat Londra să intensifice presiunile asupra Bruxellesului.

Rachel Reeves, care ocupa atunci funcția de ministru de Finanțe, a insistat în guvern ca orice acord cu UE să asigure includerea Marii Britanii în noile programe europene și să evite aplicarea unor noi tarife.

Un alt oficial a spus că eventualele costuri suplimentare pentru universitățile britanice, generate de reducerea taxelor pentru studenții europeni, ar fi fost mult mai mici decât avantajele economice pe care le-ar fi adus un acord mai larg cu UE.

Cu puțin timp înainte de plecarea sa din funcția de ministru de Finanțe, Reeves și-a prezentat planurile într-un discurs la Mansion House. Ea a susținut un posibil acord cu UE privind comerțul cu alimente și băuturi, piața certificatelor de emisii și un program pentru tineri.

Summitul UE va fi un test important pentru noul guvern Burnham

În cabinetul său se află și politicieni care se opun unei creșteri a imigrației, printre care ministrul de Interne Shabana Mahmood și ministrul Sănătății Yvette Cooper.

Foști oficiali ai guvernului Starmer au spus că John Healey, fost ministru al Apărării și actual ministru de Finanțe, este „mult mai puțin pro-european” decât Reeves.

Un oficial european a declarat că o a doua etapă a negocierilor, în care Marea Britanie să primească acces la programul "Made in Europe" în schimbul unor taxe universitare mai mici pentru studenții europeni, este puțin probabilă.

Trei diplomați europeni au declarat pentru Financial Times că mai multe state membre au cerut ca taxele universitare pentru studenții europeni să fie incluse în noul acord dintre UE și Marea Britanie. Aceste țări s-au opus aprobării unui acord care să nu conțină această prevedere.

Comisia Europeană le-a transmis ambasadorilor statelor membre, în cadrul unei reuniuni private din iulie, că reducerea taxelor universitare ar trebui să facă parte din programul pentru tineri și că Marea Britanie ar trebui să ofere o cotă mare de locuri, potrivit unor persoane informate despre discuții.

Oficialii guvernului Burnham au spus că reprezentanții UE au sugerat anterior că ar putea accepta o limită de 50.000 de participanți pe an pentru programul destinat tinerilor europeni. Guvernul britanic a refuzat să comenteze "negocierile în desfășurare", dar a transmis: "Construim o relație ambițioasă și strânsă cu UE, care va consolida economia noastră și va debloca creșterea economică în fiecare colț al țării."