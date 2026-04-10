Conducta de petrol Est-Vest de 1200 km care ocolește Ormuz a fost atacată. Imagine din satelit cu flăcări și coloane mari de fum

1 minut de citit Publicat la 09:53 10 Apr 2026 Modificat la 10:48 10 Apr 2026

Imaginile din satelit furnizate de Agenția Spațială Europeană arată miercuri nori mari de fum negru și gros ridicându-se de la instalația vitală de procesare Abqaiq a Saudi Aramco. Agenția Spațială Europeană/Copernicus

Arabia Saudită a confirmat atacuri asupra unor facilități petroliere și de gaze, inclusiv asupra importantei conducte Est–Vest, a relatat agenția de stat Saudi Press Agency, care citează un oficial din Ministerul Energiei, potrivit CNN.

Precizarea publicată joi nu precizează momentul exact în care a avut loc atacul.

CNN a informat anterior că imagini din satelit, furnizate de Agenția Spațială Europeană, arătau flăcări și coloane mari de fum negru ridicându-se de la instalația esențială de procesare Abqaiq a companiei Saudi Aramco, după relatări privind un atac iranian lansat miercuri. Cauza incendiului surprins în imaginile satelitare nu a fost clarificată.

Imaginea a fost realizată pe 8 aprilie, în jurul orei 10:00, ora locală, la doar câteva ore după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un armistițiu de două săptămâni între Statele Unite și Iran.

Instalația Abqaiq a Saudi Aramco, aflată în estul Arabiei Saudite, este cea mai mare uzină de stabilizare a țițeiului din lume și asigură aproximativ 5% din aprovizionarea globală cu petrol, potrivit companiei. Tot aici se află și punctul de plecare al oleoductului Est–Vest.

Conducta, lungă de 1.200 de kilometri, este una dintre cele două rute din regiune care ocolesc Strâmtoarea Hormuz, zonă în care războiul din Iran a provocat perturbări importante ale comerțului.

CNN a solicitat un punct de vedere din partea Saudi Aramco.