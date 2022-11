Arhimandritul Nikita, de la Eparhia Cernăuților, a fost găsit în chilie alături de un adolescent dezbrăcat

Arhimandritul Nikita, de la Eparhia Cernăuților și a Bucovinei a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, a fost găsit în chilia sa alături de un băiat de 17 ani, care cânta în corul bisericii, în timpul unor percheziții efectuate de agenții Serviciului de Securitate. Din primele informații se pare că tânărul era dezbrăcat.

Sursa foto: Captura Facebook

Pe 23 noiembrie, Sinodul UOC l-a ales pe arhimandritul Nikita ca episcop eparhial al Eparhiei Ivano-Frankivsk, în locul mitropolitului Serafim de Ivano-Frankivsk și Kolomysk, care a fugit în Rusia.

Arhimandritul Nikita și adolescentul au fost găsiți „la momentul intimității fizice”, au declarat surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru Left Bank.

Andri Storojuk, Arhimandritul Nikita, susține într-o postare pe o rețea socială că agenții de securitate i-au dezbrăcat și fotografiat pe toți cei care se aflau în eparhie, în momentul percheziției.

„La ora 7 am fost treziți, ușa a fost spartă, am fost scoși din camerele noastre, toți cei care se aflau în eparhie au fost puși de zid, despărțiți și, după cum se vede, fotografiați…” a povestit arhimandritul Nikita.

„Și apoi au urmat tot felul de completări obscene – probabil că deja ați citit toate astea. Dumnezeu este judecătorul tuturor celor care au scris-o, dacă au dovezi, să dovedească!”.

Potrivit acestuia, ofițerii SBU au efectuat percheziții timp de aproape 12 ore.

„Este păcat că Serviciul de Securitate al Ucrainei nu este deloc democratic și folosește niște metode despotice de percheziții”, a adăugat Nikita.

„Ar fi putut să sune, le-aș fi deschis ușa. Nu aș fi obiectat”, a mai spus el, potrivit The New Voice of Ukraine.

Arhimandritul Nikita este vizat de SBU în cadrul unor activități de contraspionaj din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene. SBU susține că, în urma perchezițiilor, au fost găsite documente care confirmă prezența cetățenilor ruși în conducerea structurilor eparhiale.