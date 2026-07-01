„Aripa socialistă” a Partidului Democrat devine tot mai populară în SUA. „Ne luăm țara înapoi”

Melat Kiros a câștigat alegerile primare pentru Congres în Colorado. Ea a fost susținută de senatorul Bernie Sanders. În imagine, Kiros prezintă suporterilor săi o machetă cu imaginea-memă a lui Sanders. Foto: Getty Images

Aripa socialistă a Partidului Democrat american devine din ce în ce mai populară în SUA. Melat Kiros, o candidată de 29 de ani o va învinge pe actuala membră a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, democrat Diana DeGette, în alegerile primare din Colorado, conform proiecțiilor făcute de CNN.

Kiros este al treilea competitor „progresist” care învinge, în ultimele 8 zile, în cadrul alegerilor primare, un candidat care e deja membru în Congresul SUA.

Victoria lui Melat Kiros împotriva unei candidate democrate (aleasă în Congresul SUA înainte ca Melat Kiros să se nască, notează CNN) arată popularitatea tot mai mare de care se bucură „insurgența stângiștilor” care încearcă să remodeleze Partidul Democrat, înaintea alegerilor „midterm” pentru Congres, din luna noiembrie (organizate la doi ani de la alegerile prezidențiale).

„Câștigăm de pe o coastă pe alta, la fiecare nivel politic. Ne luăm partidul și țara înapoi”, a spus Kiros susținătorilor săi, la sediul său de campanie, după anunțarea victoriei.

Melat Kiros - susținută de senatorul Bernie Sanders - este noul exponent al unui nou val anti-sistem, care a provocat o serie de victorii din partea socialiștilor democrați, începând cu primăria New Yorkului, în toamna anului trecut, câștigată de Zoran Mamdani, în vârstă de 34 de ani.

Reuters a notat, cu ocazia victoriei lui Mamdani, că democrații au reușit să-și crească o nouă generație de lideri, ceea ce a oferit unui Partid Democrat aflat în dificultate un nou impuls în fața republicanilor lui Trump, înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie 2026.

Kiros a prezentat, cu ocazia câștigării alegerilor primare din Colorado pentru Congresul SUA, prioritățile socialiștilor democrați.

„Nu vom așepta să ne luăm la trântă cu Donald Trump și oligarhia. Nu vom aștepta să desființăm ICE și să adoptăm legea Medicare for All. Nu vom aștepta să încheiem cu politicile trecutului, să facem bani din poitică și să ne adresăm corporațiilor. Și nu, nu vom aștepta să se încheie genocidul din Palestina”, a spus Melat Kiros.