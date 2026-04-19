Atac armat în Louisiana. Opt copii au fost uciși

Publicat la 20:14 19 Apr 2026 Modificat la 20:14 19 Apr 2026

Opt copii, cu vârste între unu și 14 ani, au fost uciși într-un atac armat în Shreveport, Louisiana, pe care poliția îl descrie ca fiind o „dispută domestică”, relatează BBC.

Polițiștii spun că atacul a avut loc în jurul orei 05:00, ora locală, când un singur atacator a împușcat zece persoane. Poliția l-a urmărit și l-a ucis pe atacator în timp ce acesta încerca să fugă.

„Avem familii îndurerate, avem polițiști afectați, personal din cadrul serviciilor medico-legale afectat”, a declarat primarul orașului Shreveport, Tom Arceneaux. „Acest lucru afectează întreaga comunitate, așa că jelim cu toții alături de aceste familii”.

Poliția nu a făcut publice identitatea atacatorului sau a victimelor, dar a precizat că unii dintre copii erau înrudiți cu bărbatul decedat.