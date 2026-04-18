Atac armat într-un supermarket din Kiev: cel puțin șase persoane au murit, nouă sunt rănite. Autorul a fost ucis

1 minut de citit Publicat la 20:38 18 Apr 2026 Modificat la 20:38 18 Apr 2026

Presupusul atacator a fost ucis în cursul tentativei de arestare / sursă foto: Profimedia Images

Un atac armat a avut loc sâmbătă după-amiază într-un cartier rezidenţial din Kiev. Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte nouă sunt rănite. Presupusul atacator a fost ucis în cursul tentativei de arestare, au indicat autorităţile, citate de AFP, notează Agerpres.

„Până în prezent a fost confirmat decesul a cinci persoane", a indicat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X, adăugând că "patru ostatici au fost salvaţi".

Suspectul acestui atac, în plină zi, într-un mare cartier rezidenţial de pe malul drept al capitalei „a fost ucis în cursul tentativei de arestare", a indicat puţin mai devreme ministrul de interne Igor Klimenko.

Forţele de ordine au încercat să-l aresteze în magazinul unde luase ostatici şi a tras asupra poliţiei, potrivit ministrului.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că 15 persoane au fost rănite şi cel puţin zece au fost spitalizate.

Procurorul general Ruslan Kravcenko a afirmat într-un comunicat că suspectul este un „bărbat de 58 de ani, născut la Moscova". El ar fi deschis focul mai întâi în stradă, "după care s-a baricadat în interiorul unui magazin şi a luat ostatici".

„Potrivit informaţiilor preliminare, el a utilizat o armă automată. În acelaşi timp, un incendiu a fost declarat în apartamentul în care atacatorul era înregistrat ca rezident", se afirmă în comunicat.

O fotografie ataşată comunicatului arată corpul unei persoane lungit într-o alee a magazinului, acoperit de sânge şi o armă la picioarele sale.