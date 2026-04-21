Atac armat, la piramidele antice Teotihuacán din Mexic: Printre victime, se află mai mulți turiști străini

4 minute de citit Publicat la 10:40 21 Apr 2026 Modificat la 10:45 21 Apr 2026

Turiști, în complexul antic de piramide de la Teotihuacan din Mexic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O femeie în vârstă de 32 de ani din Canada a fost ucisă, iar mai multe persoane au fost rănite, după ce un bărbat a deschis focul într-un sit istoric din Mexic, potrivit autorităților mexicane. Atacatorul s-a sinucis după incident.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și-a exprimat solidaritatea față de victimele atacului armat de la una dintre cele mai importante destinații turistice ale țării, complexul antic de piramide de la Teotihuacán.

Incidentul are loc cu șapte săptămâni înainte de primul meci al Cupei Mondiale FIFA, care va avea loc în Ciudad de México.

„A fost o îmbulzeală mare și panică, toată lumea alerga în același timp să iasă”, a declarat un cuplu britanic pentru BBC, descriind scene haotice în mijlocul sunetelor de focuri de armă.

Piramidele și ruinele prehispanice de la Teotihuacán sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO și se numără printre cele mai populare atracții turistice din țară.

Cetățeni din Columbia, Rusia și Canada, printre victime

Poliția a recuperat o armă de foc, o armă albă și cartușe la fața locului. Sheinbaum a spus că urmărește situația și că este în contact cu ambasada Canadei.

Ea a scris pe rețelele sociale că a instruit cabinetul de securitate să investigheze incidentul și să ofere tot sprijinul necesar.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Teotihuacán ne întristează profund. Îmi exprim cea mai sinceră solidaritate față de persoanele afectate și familiile lor”, a scris ea în spaniolă.

Ministrul de externe al Canadei, Anita Anand, a confirmat că un cetățean canadian a fost ucis și altul rănit în incident. Ea a spus că oficialii consulari canadieni oferă asistență.

Secretarul de securitate al statului, Cristóbal Castañeda Camarillo, a declarat luni jurnaliștilor că printre răniți se numără doi columbieni, un rus și un canadian.

Identitatea atacatorului nu a fost încă făcută publică, iar autoritățile nu au dezvăluit motivul atacului.

„Nu a existat nicio evacuare coordonată”

Aflat în vacanță în Mexic, un cuplu britanic din Londra, care a dorit să rămână anonim, făcea o fotografie la Piramida Soarelui când a văzut oameni alergând spre ei și strigând despre un atacator.

„Focurile de armă deveneau tot mai puternice și mai frecvente, iar oamenii din jurul nostru simțeau același lucru, pentru că unii strigau lucruri precum «Vin încoace», ceea ce a creat multă panică”, au declarat aceștia pentru BBC.

Cuplul și-a convins grupul turistic să se îndrepte spre o ieșire, în ciuda confuziei privind ce se întâmpla – când au ajuns la porțile de acces, au văzut turiști care încă intrau în sit.

„Nu a existat nicio evacuare coordonată – vedeam oficiali alergând în jur, dar niciunul nu le spunea oamenilor să plece”, au spus ei.

Aceștia au adăugat că nu au fost supuși niciunui control de securitate la intrare, deși aveau un rucsac.

„Nu te gândești niciodată că vei ajunge într-o astfel de situație, dar până la urmă suntem bine”, au spus ei. „Cred că, în esență, noi suntem cei norocoși – cineva și-a pierdut viața astăzi.”

Un spectacol nocturn imersiv pentru turiști va avea loc la Teotihuacán, în timpul Cupei Mondiale de fotbal

Teotihuacán este un oraș antic, cu piramide masive, care datează dinaintea aztecilor.

Aici va avea loc un spectacol nocturn imersiv pentru turiști în timpul Cupei Mondiale din această vară, a anunțat guvernul statului Mexic la începutul acestei luni.

La începutul acestui an, guvernul mexican a fost nevoit să reasigure publicul că securitatea nu va fi o problemă în timpul turneului, după ce membri ai cartelului Jalisco New Generation au terorizat mai multe orașe, ridicând baricade incendiate și declanșând violențe armate în urma uciderii liderului grupării, Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”.

Deși acest incident recent nu pare să aibă legătură cu violența cartelurilor de droguri, victima a fost o turistă canadiană împușcată de un bărbat care a deschis focul de pe iconica Piramidă a Lunii.

Atacatorul și-ar fi luat apoi viața. Alte victime, printre care cetățeni din Columbia, Rusia și Canada, au fost rănite și sunt tratate în spital.

În ciuda violenței răspândite a cartelurilor în Mexic, astfel de incidente care implică turiști sunt rare.

Meciul de deschidere al Cupei Mondiale are loc în Ciudad de México

Meciul de deschidere al Cupei Mondiale va avea loc în Ciudad de México pe 11 iunie, între Mexic și Africa de Sud.

Oficialii mexicani au declarat că turneul este așteptat să atragă aproximativ 5,5 milioane de vizitatori internaționali.

În calitate de co-gazdă a Cupei Mondiale, Mexicul plănuiește să desfășoare aproape 100.000 de membri ai forțelor de securitate pentru a proteja fanii în timpul turneului din această vară, în contextul violențelor continue legate de cartelurile de droguri din țară.

