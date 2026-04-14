Atac armat la un liceu din Turcia: Un fost elev a deschis focul la întâmplare, a rănit cel puțin 16 persoane, apoi s-a sinucis

1 minut de citit Publicat la 12:13 14 Apr 2026 Modificat la 12:17 14 Apr 2026

Atac armat la un liceu din Turcia, 14 aprilie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Cel puţin 16 persoane, între care elevi şi profesori, au fost rănite marţi după ce un adolescent a deschis focul, înainte de a se sinucide, la un liceu din provincia Sanliurfa, în sud-estul Turciei, a anunţat guvernatorul local Hasan Sildak, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Fostul elev al liceului tehnic, în vârstă de 19 ani, a folosit o puşcă în timpul atacului.

Răniţii au fost transportaţi de urgenţă la spitalul din districtul Siverek, a precizat Sildak. Doisprezece dintre aceştia se aflau încă în spital pentru îngrijiri medicale.

Atacatorul s-a sinucis în momentul în care poliţia a încercat să-l captureze la faţa locului, a adăugat guvernatorul.

„A deschis mai întâi focul la întâmplare în curte, apoi în interiorul şcolii”

Potrivit postului public de televiziune TRT, citând biroul guvernatorului, printre răniţi se numără zece liceeni şi patru profesori.

Potrivit agenţiei de ştiri private DHA şi mai multor mass-media turceşti, atacatorul era înarmat cu o puşcă de vânătoare.

Imaginile difuzate de presa locală arătau elevi în timp ce fugeau din şcoală, la faţa locului fiind desfăşuraţi numeroşi ofiţeri de poliţie, cel puţin un vehicul blindat şi mai multe ambulanţe.

„A deschis mai întâi focul la întâmplare în curte, apoi în interiorul şcolii”, a relatat un martor citat de agenţia de ştiri IHA.

Acest gen de incident este relativ rar în Turcia. Conform estimărilor unei fundaţii locale, zeci de milioane de arme de foc sunt în circulaţie, majoritatea ilegale.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]