Atac cu cuțitul la școală, în Londra. Doi copii au fost înjunghiați. Poliția îl caută pe suspect

1 minut de citit Publicat la 18:12 10 Feb 2026 Modificat la 18:20 10 Feb 2026

Doi elevi au fost răniți în urma atacului cu cuțitul la școala din Londra. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Doi copii au fost răniți, marți, în urma unui atac cu cuțitul care a avut loc la o școală din nordul Londrei, relatează presa britanică.

Cele două victime au vârste de 12 și 13 ani.

Răniții au fost transportați la spital, dar starea lor nu a fost imediat cunoscută.

Poliția a identificat un suspect în acest atac.

Ar fi vorba despre un adolescent, pe care ofițerii îl căutau la momentul publicării acestei actualizări.

Șeful poliției: Am desfășurat resurse semnificative pentru a-l localiza pe suspect

"Recunoaștem că acest incident va provoca o îngrijorare considerabilă în cadrul comunității. Dorim să-i asigurăm pe elevi, părinți și localnici că am desfășurat resurse semnificative în zonă și facem tot ce putem pentru a-l localiza pe suspect.

Gândurile noastre sunt alături de copiii răniți și vreau să le mulțumesc paramedicilor și medicilor care le oferă îngrijire. Vom oferi informații suplimentare atunci când acest lucru va fi posibil", a declarat Luke Williams, șeful Unității de comandă Nord-Vest a Poliției Metropolitane.

La rându său, unitatea de învățământ unde a avut loc atacul a dat publicității o declarație în urma incidentului.

"Astăzi a avut loc un incident grav la Liceul Kingsbury. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile competente și urmăm toate procedurile necesare.

Situația este acum sub control și am vorbit deja direct cu părinții elevilor implicați (...)

În prezent, nu este posibilă intrarea sau ieșirea din incinta școlii, în contextul în care continuă intervenția autorităților.

Vom oferi informații suplimentare imediat ce le vom putea confirma și împărtăși confirmate", se afirmă în declarație.