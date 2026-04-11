Atac cu maceta în cea mai aglomerată stație de metrou din New York: 3 persoane au fost rănite, suspectul împușcat mortal de polițiști

<1 minut de citit Publicat la 20:52 11 Apr 2026 Modificat la 20:53 11 Apr 2026

Atacul a fost haotic și la întâmplare, au precizat polițiștii americani. Foto: CNN

Un bărbat înarmat cu o macetă a atacat și înjunghiat trei persoane pe peronul stației de metrou Grand Central Terminal din zona Manhattan, New York. Polițiștii ajunși la fața locului au împușcat mortal suspectul, a informat Departamentul de Poliție New York (NYPD), citat de CNN.

Atacaul a avut loc sâmbătă la 9:50 dimineața, ora locală, pe peronul Grand Central Station, una dintre cele mai mari și aglomerate stații de metrou din New York. conform NYPD.

Polițiștii i-au cerut suspectului să arunce maceta, dar acesta s-a repezit asupra forțelor de ordine, care au deschis focul, ucigându-l.

„Le sunt recunoscătoare bravilor ofițeri de poliție care au acționat rapid pentru a-l opri pe suspect”, a declarat guvernatoarea New York-ului, Kathy Hochul.

Într-o postare pe rețelele sociale, Hochul a precizat că atacul a fost unul haotic, la întâmplare.

Cei trei răniți sunt doi bărbați, de 84 și 65 de ani și o femeie de 70 de ani. Victimele au fost transportate la spital, cu răni care nu le pun viața în pericol.

Suspectul era cunoscut poliției new-yorkeze și fusese arestat de mai multe ori, inclusiv agresarea verbală a trecătorilor sau amenințarea acestora cu „un obiect ascuțit”, după cum a declarat reprezentantul NYPD.