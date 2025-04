Atac nocturn devastator asupra Kievului: cel puțin 9 morți și peste 60 de răniți, printre care și copii

Un atac rusesc cu rachete și drone a lovit în noaptea de miercuri spre joi capitala Ucrainei, Kiev, provocând cel puțin 9 decese și 63 de răniți, potrivit datelor preliminare furnizate de Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS). Printre victime se numără copii și o femeie însărcinată, relatează BBC.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat inițial că două persoane au murit, iar 54 au fost rănite, după ce resturi de drone au căzut peste clădiri, declanșând incendii în cel puțin șase locații din oraș.

Peste noapte, bilanțul victimelor a crescut. De asemenea, există temeri că mai multe persoane ar fi prinse sub dărâmăturile unei clădiri rezidențiale distruse.

Cea mai grav afectată zonă este districtul Sviatoșîn din vestul capitalei. Salvatorii intervin la fața locului și caută supraviețuitori printre ruine. Pe rețelele sociale au apărut imagini care arată presupuse lovituri cu rachete asupra Kievului, urmate de explozii și incendii de amploare.

At night, the Russians killed 10 civilians in Kyiv.

Just like that. Because they can.



But don’t forget — it’s the victims who are to blame. And Putin wants peace.

That’s the kind of “peace” he’ll bring to other European countries. pic.twitter.com/q3NwG6LNCq