Atac sângeros la o sinagogă din Manchester: Sunt patru victime, agresorul a fost împușcat de polițiști

Atac sângeros la o sinagogă din Manchester. Foto: Profimedia Images

Un atac sângeros a avut loc, joi, la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation din Manchester, Marea Britanie. Un om a fost înjunghiat, iar alți trei au fost loviți cu mașina intenționat, scrie BBC. Atacul a avut loc chiar în ziua de Yom Kippur, cea mai importantă sărbătoare din calendarul evreiesc, cunoscută și ca Ziua Ispășirii.

Poliția a fost chemată la ora 09:31 (ora locală) după ce martorii au raportat că un autoturism a intrat intenționat în mai multe persoane și că un bărbat a fost înjunghiat.

La scurt timp, poliția din Greater Manchester a declarat incident major și a activat procedura de urgență PLATO, folosită în caz de atacuri teroriste. La fața locului au fost trimiși ofițeri înarmați.

Potrivit autorităților, la 09:38, aceștia au tras focuri de armă și au împușcat un bărbat, despre care se crede că ar fi atacatorul.

Serviciile medicale de urgență au ajuns la locul atacului la ora 09:41. Patru persoane au fost rănite, cu traumatisme provocate atât de vehicul, cât și de arme albe. Toate victimele primesc îngrijiri medicale.

Primarul Manchesterului, Andy Burnham, a declarat la BBC Radio Manchester că „se crede” că atacatorul este mort, însă această informație nu a fost deocamdată confirmată oficial. Tot el a precizat că „pericolul imediat pare să fi trecut”.

Poliția le recomandă cetățenilor să evite zona din jurul sinagogii de pe Middleton Road, în cartierul Crumpsall, până la finalizarea intervenției.

Deocamdată, motivele atacului nu sunt cunoscute, iar ancheta este în desfășurare.

Starmer zboară înapoi în Marea Britanie după atac

Prim-ministrul urmează să plece mai devreme de la summitul din Copenhaga, după atacul de la sinagoga din Manchester.

„Sunt consternat de atacul de la o sinagogă din Crumpsall. Faptul că acest lucru s-a întâmplat de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, face totul și mai îngrozitor. Gândurile mele sunt alături de cei dragi tuturor ai celor afectați, iar mulțumirile mele se îndreaptă către serviciile de urgență și către toți membrii echipelor de intervenție”, a reacționat premierul Starmer.