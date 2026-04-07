Atac terorist, la consulatul Israelului din Istanbul: Doi polițiști au fost împușcați. Trei atacatori au fost „neutralizați”

4 minute de citit Publicat la 13:32 07 Apr 2026 Modificat la 14:43 07 Apr 2026

Poliția investighează locul atacului terorist, la Consulatul Israelului din Istanbul, 7 aprilie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Un atac terorist a avut loc marți, în fața clădirii consulatului Israelului din Istanbul. Doi polițiști au fost răniți, după ce trei atacatori au deschis focul, potrivit informațiilor transmise de BBC.

UPDATE 14:40 Ministerul de Interne al Turciei a anunțat numele celor trei atacatori implicați în schimbul de focuri din apropierea consulatului Israelului din Istanbul. Un atacator a fost ucis, iar ceilalți doi au fost „neutralizați”, potrivit oficialilor.

Într-o declarație publicată pe X, tradusă din turcă, ministerul îl numește pe atacatorul ucis Yunus E.S., fără a oferi detalii suplimentare. Potrivit ministerului, acesta era „legat de organizația teroristă care exploatează religia”.

Ministerul identifică cei doi atacatori răniți ca fiind Onur Ç și Enes Ç, despre care precizează că sunt frați.

Declarația mai arată că cei doi polițiști răniți în schimbul de focuri nu se află în stare critică, unul fiind împușcat în picior și celălalt în ureche.

„S-a detectat o comunicare digitală intensă între cei trei teroriști neutralizați, iar interogatoriul atacatorilor răniți continuă”, se mai arată în comunicat.

UPDATE 14:10 În înregistrările de la locul incidentului din Istanbul se aud focuri de armă. Două echipaje înarmate sunt surprinse ghemuite lângă o mașină de poliție într-o parcare, unul dintre polițiști deplasându-se înainte și ascunzându-se după vehicule pe măsură ce focurile continuă. În mai puțin de un minut de înregistrare se aud cel puțin 20 de focuri de armă.

Ministerul de Externe al Israelului a declarat că analizează relatările despre focurile de armă din apropierea consulatului Israelului din Istanbul. Declarația confirmă că, la momentul incidentului, consulatul nu era deservit cu personal.

Ce știm până acum:

Trei atacatori înarmați au fost implicați într-un schimb de focuri în fața clădirii consulatului Israelului din Istanbul, potrivit ministrului de Interne al Turciei.

Toți cei trei atacatori au fost „neutralizați”, dintre care unul a fost ucis, iar doi răniți; presa turcă raportase anterior că cel puțin doi atacatori au fost uciși.

Doi polițiști au fost răniți, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Poliția înarmată și ambulanțele sunt la fața locului, zona fiind securizată cu cordoane.

Unul dintre suspecți are „legături cu o organizație care exploatează religia”, iar doi dintre atacatori sunt frați, potrivit ministrului de Interne al Turciei. Unul dintre ei are antecedente legate de droguri.

Identitățile teroriștilor au fost stabilite. S-a constatat că au venit la Istanbul din Izmit cu o mașină închiriată; unul dintre ei are legături cu o organizație care exploatează religia; iar unul dintre cei doi teroriști, care sunt frați, are cazier judiciar pentru droguri.

UPDATE 13:35 Ministrul de Interne, Mustafa Çiftçi, a declarat că toți cei trei suspecți au fost „neutralizați”.

„Trei persoane care s-au angajat într-un schimb de focuri cu polițiștii noștri aflați în serviciu în fața clădirilor Yapı Kredi Plaza din Istanbul au fost neutralizate. În confruntare, doi dintre polițiștii noștri eroi au suferit răni minore. Identitățile teroriștilor au fost stabilite.

S-a constatat că persoanele, care au venit la Istanbul cu un vehicul închiriat din Izmit, includ un individ cu legături cu o organizație care exploatează religia; de asemenea, s-a stabilit că unul dintre cei doi teroriști, frați între ei, are antecedente legate de droguri.”, a precizat oficialul.

Știrea inițială: Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a declarat pentru CNN Turk că „un atacator a fost ucis, iar doi alții au fost neutralizați”. El a precizat că atacul a vizat forțele de poliție și că doi polițiști au fost răniți:

„Un atac a avut loc împotriva forțelor noastre de poliție. Doi dintre polițiștii noștri au fost răniți. Unul dintre teroriști a fost ucis, iar ceilalți doi au fost neutralizați cu răni. Acest atac major a fost depășit cu pagube minime datorită măsurilor de precauție luate de poliția noastră.”, a spus acesta.

La locul incidentului au fost mobilizate ambulanțe, forțe de poliție înarmate și echipe de intervenție, iar zona a fost securizată cu cordoane.

Presa locală a raportat inițial că trei persoane ar fi fost ucise și doi polițiști răniți, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial.

În același timp, agențiile internaționale Reuters și AFP precizează că nu există diplomați israelieni în prezent în Turcia, nici la consulatul din Istanbul, nici la ambasada din Ankara.

Investigațiile continuă, iar autoritățile turce promit să ofere noi informații pe măsură ce ancheta avansează.

Securitate ridicată în contextul relațiilor tensionate dintre Turcia și Israel

Israelul și-a redus la minimum serviciile diplomatice în Turcia, iar în timpul sărbătorii evreiești Paștele, misiunile sale nu erau niciodată foarte bine dotate cu personal.

Totuși, securitatea este întotdeauna ridicată la misiunile israeliene din Ankara și Istanbul, astfel că, indiferent cine se află în spatele acestui atac, este puțin probabil ca acesta să fi avut succes.

Relațiile diplomatice dintre Turcia și Israel s-au deteriorat dramatic de la războiul din Gaza, iar guvernul președintelui

Recep Tayyip Erdogan s-a exprimat în mod deschis critic față de Israel.

Oficialii afirmă că în prezent nu există o relație reală între cele două state, deși acestea au fost parteneri apropiați în trecut și continuă să mențină legături în domeniul securității și al informațiilor.

Turcia a încercat să evite implicarea în conflictul SUA-Israel împotriva Iranului, însă teritoriul său a fost vizat de drone iraniene. Apărările aeriene NATO au doborât mai multe drone, iar Ankara a condamnat aceste incidente ca fiind inacceptabile.