Atacuri aeriene între Rusia şi Ucraina, cu câteva ore înainte de începerea unui scurt armistiţiu pentru Paşte

Urmările unui atac aerian al armatei Federaţiei Ruse asupra Kievului. Sursa foto: Getty Images

Rusia şi Ucraina s-au atacat reciproc cu drone în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu doar câteva ore înainte de un scurt armistiţiu pentru Paştele ortodox, anunţat de preşedintele rus, Vladimir Putin, şi acceptat de omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează AFP, conform Agerpres. Aproape 200 de drone au fost lansate de armata condusă de liderul de la Kremlin, au anunţat oficialii de la Kiev. Armistițiul va intra în vigoare astăzi, la ora 16:00, ora Moscovei (13:00 GMT), și va fi valabil până la sfârșitul zilei de 12 aprilie.

Volodimir Zelenski a avertizat însă sâmbătă că armata Ucrainei va riposta în acelaşi fel pentru orice încălcare a armistiţiului.

"Ucraina va respecta armistiţiul şi va riposta strict cu lovituri similare. Absenţa atacurilor aeriene, terestre şi maritime ale Rusiei va însemna că nu va exista niciun răspuns din partea noastră", a scris el într-un mesaj pe X.

Russia will cease all hostilities during an Easter truce, which will be in effect from 4:00 p.m. Moscow time (1:00 p.m. GMT) on April 11 until the end of April 12:https://t.co/k1ObsnkXRE pic.twitter.com/4FQq4OhpjJ — TASS (@tassagency_en) April 11, 2026

În Ucraina, vizată de cel puţin 160 de drone lansate de Rusia, patru persoane au fost ucise în atacuri în estul şi sudul ţării, conform Kievului.

Regiunea sudică Odesa a fost cea mai afectată, autorităţile locale raportând moartea a două persoane într-un atac rusesc asupra unei zone rezidenţiale, precum şi daune aduse infrastructurii civile.

În regiunea Sumî (nord-est), la graniţa cu Rusia, atacuri cu drone asupra clădirilor rezidenţiale au rănit 14 locuitori.

De cealaltă parte a frontului, un val de drone lansate de Ucraina asupra regiunii ruse Krasnodar (sud) a provocat un incendiu la un depozit de petrol şi a avariat clădiri rezidenţiale, conform autorităţilor.

De asemenea, două persoane au fost ucise într-un atac cu drone ucrainene asupra unor teritorii din regiunea Doneţk aflate sub control rusesc, conform autorităţilor instalate de Moscova.

Aceste atacuri au survenit loc în timp ce Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistiţiu pe durata Paştelui ortodox. TASS, publicaţia rusă care îl glorifiază pe Vladimir Putin, a transmis că Rusia va înceta toate ostilitățile în timpul pactului de neagresiune, care va fi în vigoare de sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 16:00, ora Moscovei (13:00 GMT), până la sfârșitul zilei duminică, 12 aprilie.