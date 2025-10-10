Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia. Anunțul MAE

Se așteaptă întârzieri și perturbări în transportul aerian și public din întreaga țară / Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află sau călătoresc în Belgia că în data de 14 octombrie va avea loc o grevă națională. Se așteaptă întârzieri și perturbări în transportul aerian și public din întreaga țară.

Potrivit unui comunicat al MAE, principalele perturbări vizează:

transport aerian - niciun avion nu va decola de pe aeroporturile Bruxelles - Zaventem şi Charleroi în data de 14 octombrie. Autorităţile aeroportuare au recomandat pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport în data de 14 octombrie. Zborurile de sosire sunt, în principiu, menţinute, însă sunt posibile anulări şi întârzieri.

- niciun avion nu va decola de pe aeroporturile Bruxelles - Zaventem şi Charleroi în data de 14 octombrie. Autorităţile aeroportuare au recomandat pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport în data de 14 octombrie. Zborurile de sosire sunt, în principiu, menţinute, însă sunt posibile anulări şi întârzieri. transport public în Bruxelles (STIB/MIVB) - reţeaua de metrou, tramvaie şi autobuze va fi grav perturbată. Pasagerii sunt încurajaţi să utilizeze alternative de transport.

- reţeaua de metrou, tramvaie şi autobuze va fi grav perturbată. Pasagerii sunt încurajaţi să utilizeze alternative de transport. transport în Flandra (De Lijn) şi Valonia (TEC) - se preconizează reduceri semnificative ale numărului vehiculelor de tip autobuz şi tramvai care vor circula.

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informaţiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale companiilor de transport:

https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing

https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr, https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr

https://www.letec.be/

https://www.delijn.be/

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +3