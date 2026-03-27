Austria vrea să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani

2 minute de citit Publicat la 18:42 27 Mar 2026 Modificat la 18:42 27 Mar 2026

Austria a anunțat planuri de a interzice accesul copiilor sub 14 ani la rețelele sociale, devenind cea mai recentă țară care ia în considerare introducerea de restricții online pentru copii, potrivit BBC.

Acest lucru vine în urma unor negocieri îndelungate în cadrul guvernului de coaliție tripartit condus de conservatori, dar nu este încă clar cum sau când va fi implementată interdicția.

Anunțând planurile, vicecancelarul Andreas Babler, din partea social-democraților, a declarat că guvernul nu poate sta deoparte și să privească cum rețelele de socializare fac copiii „dependenți și, de asemenea, adesea bolnavi”.

El a spus că este responsabilitatea politicienilor să protejeze copiii și a susținut că problema ar trebui tratată la fel ca alcoolul sau tutunul: „Trebuie să existe reguli clare și în lumea digitală”.

În viitor, a spus Babler, copiii sub 14 ani vor fi protejați de algoritmii care creează dependență.

„Alți furnizori de informații au reguli clare pentru a proteja tinerii de conținutul dăunător.” Acestea, a spus el, ar trebui acum implementate în spațiul digital.

Austria este cea mai recentă dintre numărul tot mai mare de țări care iau în considerare restricționarea accesului copiilor la rețelele de socializare, invocând îngrijorări cu privire la conținutul potențial dăunător pus la dispoziția lor pe platforme.

Într-un caz istoric din SUA, miercuri, un juriu a constatat că doi giganți ai rețelelor sociale au construit intenționat algoritmi de dependență care dăunează sănătății mintale a tinerilor.

Companiile de social media subliniază faptul că persoanelor sub 13 ani nu li se permite să se alăture platformelor lor - deși rămân întrebări cu privire la cât de strict este aplicat acest lucru.

Australia a introdus o interdicție pentru persoanele sub 16 ani în decembrie, devenind prima națiune care face acest lucru.

Camera inferioară a Franței a aprobat o interdicție pentru persoanele sub 15 ani în ianuarie. Într-o postare pe X, președintele francez Emmanuel Macron a mulțumit Austriei pentru „aderarea la mișcare”.

Guvernul britanic a lansat o consultare privind interzicerea rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani, în timp ce Danemarca, Grecia, Spania și Irlanda iau în considerare, de asemenea, măsuri similare: Spania și Irlanda pentru persoanele sub 16 ani, iar Danemarca și Grecia pentru cele sub 15 ani.

„Oamenii trebuie să învețe cum să folosească rețelele sociale în mod responsabil”

Ministrul austriac al Educației, Christoph Wiederkehr, din partea partidului liberal Neos, a subliniat natura „dăunătoare” a rețelelor de socializare, adăugând: „Oamenii trebuie să învețe cum să le folosească în mod responsabil”.

Secretarul de stat pentru digitalizare, Alexander Pröll, din partea partidului conservator ÖVP, a declarat că un proiect de lege care codifică interdicția va fi prezentat până la sfârșitul lunii iunie.

Se așteaptă ca proiectul de lege să conțină detalii tehnice ale unui mecanism convenit pentru verificarea vârstei persoanelor la accesarea platformelor de socializare.

Analistul politic austriac Thomas Hofer a declarat că planurile pentru o interdicție a rețelelor de socializare par să se dovedească populare.

„Guvernul încearcă să evoce sentimentul că, în vremuri tulburi, au cel puțin ceva sub control”, a declarat el pentru BBC.

„O astfel de interdicție este foarte populară, inclusiv în rândul părinților. Așadar, este unul dintre punctele de vedere ușor de impus de către aceștia, indiferent de partid.

În majoritatea celorlalte domenii, partidele guvernamentale sunt în defensivă, fie că este vorba de economie, deficit bugetar sau creșterea prețurilor.”

Interdicția rețelelor de socializare propusă de guvernul de coaliție a fost convenită alături de reforme controversate privind școlile secundare, care includ mai multe lecții despre democrație și inteligență artificială și o reducere a numărului de lecții de latină.