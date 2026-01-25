Emmanuel Macron cere interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani: “Emoțiile lor nu sunt de vânzare”

Macron este în favoarea unei restricții de vârstă la nivel european pentru adolescenții sub 15 ani. Foto: Profimedia Images

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că dorește să accelereze procesul legal pentru a se asigura că interdicția privind rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani poate intra în vigoare până la începutul noului an școlar, în septembrie, potrivit Euronews.

Într-un videoclip publicat sâmbătă de postul francez de televiziune BFM-TV, Macron a declarat că a cerut guvernului său să inițieze o procedură accelerată, astfel încât proiectul de lege să poată progresa cât mai repede posibil și să fie adoptat de Senat la timp.

„Creierul copiilor și adolescenților noștri nu este de vânzare”, a spus Macron. „Emoțiile copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare și nu pot fi manipulate. Nici de platformele americane, nici de algoritmii chinezi.”

Macron este în favoarea unei restricții de vârstă la nivel european pentru adolescenții sub 15 ani pe rețelele sociale.

Declarația lui Macron vine la doar câteva zile după ce guvernul britanic a anunțat că are în vedere interzicerea accesului adolescenților la rețelele sociale, ca parte a unei înăspriri a legilor menite să protejeze copiii de conținutul dăunător și de timpul excesiv petrecut în fața ecranelor.

Potrivit ANSES (Agenția Națională pentru Sănătate și Securitate Alimentară, de Mediu și Muncă) din Franța, unul din doi adolescenți petrece între două și cinci ore pe zi pe smartphone. Într-un raport publicat în decembrie, se menționează că aproape 90% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani folosesc zilnic un smartphone pentru a accesa internetul și că 58% dintre aceștia își folosesc dispozitivele pentru rețelele sociale.

Raportul a evidențiat o serie de efecte nocive asociate cu utilizarea rețelelor sociale, inclusiv o stimă de sine redusă și o expunere crescută la conținut asociat cu comportamente riscante, cum ar fi autovătămarea, consumul de droguri și sinuciderea. Mai multe familii franceze au depus plângeri împotriva TikTok în urma sinuciderilor adolescenților despre care cred că sunt legate de conținut periculos.

„Interzicem rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani și vom interzice telefoanele mobile în liceele noastre”, a declarat Macron. „Cred că aceasta este o regulă clară. Clară pentru adolescenții noștri, clară pentru familii, clară pentru profesori și mergem mai departe.”

Referindu-se la proiectul de lege relevant care va fi examinat într-o sesiune publică luni, el a adăugat că „textul mult mai simplu corespunde promisiunii făcute, adică interzicerea rețelelor de socializare pentru minorii sub 15 ani”, precum și „interzicerea telefoanelor mobile în liceele noastre”.

În Australia, companiile de social media au revocat accesul la aproximativ 4,7 milioane de conturi identificate ca aparținând copiilor de la interzicerea utilizării acestora de către persoanele sub 16 ani.

Legea a stârnit dezbateri aprinse în Australia cu privire la utilizarea tehnologiei, confidențialitatea, siguranța și sănătatea mintală a copiilor și a determinat alte țări să ia în considerare măsuri similare.