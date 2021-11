Cel puțin 45 de oameni, printre care și copii, au murit într-un autobuz care a luat foc, în Bulgaria

Incidentul a avut loc după ora locală 02:00 (00:00 GMT), în apropiere de satul Bosnek, a anunțat Ministerul de Interne, citat de agenția de presă BTA.

Printre victime se numără și copii, a declarat șeful departamentului de siguranță împotriva incendiilor din cadrul Ministerului de Interne, Nikolai Nikolov, pentru televiziunea privată BTV.

Se pare că autobuzul se deplasa dinspre Turcia spre Macedonia de Nord, scrie BBC.

Din primele informații, se pare că autobuzul avea plăcuțe de înmatriculare de Macedonia de Nord.

Toată zona unde a avut loc tragedia a fost închisă.

Potrivit unor surse, 12 copii şi-au pierdut viaţa în autobuzul care a luat foc.

