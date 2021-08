Un autobuz de pasageri a sărit în aer în Rusia. Cel puțin un mort și 17 răniți. Momentul deflagrației, surprins de camerele de supraveghere

Deflagrația a avut loc joi seară, când autobuzul se afla într-o stație de pe traseu. Circa 30 de oameni se aflau în vehicul când s-a produs explozia, surprinsă de camerele de supraveghere.

Moment of #explosion #BREAKING : Passenger bus explodes in central Russian city of Voronezh. One person died and 15 people. About 30 people were on the bus when the incident happened at a bus stop. #Russia #BusBlast #explodes #Россия #АВТОБУС #взрывается #blast pic.twitter.com/FbFj70dtMv

Imaginile după explozie arată cum, autobuzul, de culoare albă, a fost practic decopertat iar geamurile au fost spulberate.

In western #Russia, an explosion on a bus has killed a woman and injured 17 others. Police say the blast occurred Thursday evening in the city of #Voronezh. The bus was at a stop near a shopping center. The driver told local media there had been 35 passengers aboard. pic.twitter.com/eNvxlM9nUE