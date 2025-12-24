Autorităţile ruse au emis o licenţă de exploatare pentru unitatea nr. 1 a centralei nucleare ucrainene Zaporojie

1 minut de citit Publicat la 11:33 24 Dec 2025 Modificat la 11:35 24 Dec 2025

Licența pentru unitatea 1 este valabilă timp de 10 ani. sursa foto: Getty

Autoritățile ruse au acordat licență de exploatare pentru unitatea 1 a centralei nucleare Zaporojie, aflată sub controlul Moscovei din 2022, și au în plan emiterea licențelor pentru celelalte cinci unități în următorii doi ani, a anunțat marți Rosenergoatom, filială a corporației nucleare de stat Rosatom, relatează EFE, citată de Agerpres.

Documentul a fost emis de agenția federală de supraveghere Rostehnadzor și permite centralei să funcționeze în conformitate cu legislația și reglementările rusești în domeniul energiei nucleare, potrivit agenției TASS.

EFE notează că această licență reprezintă un nou pas al autorităților ruse în procesul de „legalizare” a proprietății asupra centralei și a activității de producție de energie electrică la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa.

Rosenergoatom a precizat că intenționează să acorde licențe pentru celelalte cinci unități între 2026 și 2027.

Șeful Rosatom, Aleksei Lihacev, a declarat marți că prima unitate este „complet operaţională” și că se așteaptă să „reia în curând producţia de generare de energie electrică”.

Licența pentru unitatea 1 este valabilă timp de 10 ani, în timp ce o licență separată, emisă în octombrie și care permite depozitarea combustibilului nuclear uzat, are o valabilitate de 25 de ani.

Aceste evoluții au loc pe fondul discuțiilor privind posibile negocieri de pace în Ucraina, în cadrul cărora se discută și statutul centralei Zaporojie, inclusiv scenariul unei administrări împărțite în proporție de 50/50 între Rusia și Ucraina, amintește agenția spaniolă.