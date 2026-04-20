Avioane franceze cu focoase nucleare ar putea ajunge în Polonia, a anunțat Macron la întâlnirea cu Tusk de la Gdansk

3 minute de citit Publicat la 22:12 20 Apr 2026 Modificat la 22:12 20 Apr 2026

Emmanuel Macron și Donald Tusk. sursa foto: Getty

Franța și Polonia au convenit luni, la Gdansk, să-și consolideze semnificativ cooperarea în domeniul apărării, inclusiv în sfera descurajării nucleare, președintele Emmanuel Macron anunțând că avioane militare franceze echipate cu focoase nucleare ar putea fi desfășurate pe teritoriul polonez. Întâlnirea dintre Macron și premierul Donald Tusk vine pe fondul amenințării militare rusești și al distanțării tot mai vizibile a SUA față de aliații europeni, după ce Donald Trump a numit NATO „un tigru de hârtie” și a pus sub semnul întrebării însuși angajamentul american față de alianță, scrie Euronews.

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk au declarat într-o conferință de presă la Gdansk, în nordul Poloniei, că parteneriatul consolidat dintre cei doi membri NATO ar putea acoperi elemente de descurajare nucleară, sateliți militari, exerciții comune, industria de apărare și schimb de informații.

„Cooperarea noastră, fie în domeniul nuclear, fie în exerciții comune... este o cooperare care nu cunoaște limite”, a spus Tusk.

Macron a afirmat că în lunile următoare se va lucra pentru a permite „progrese concrete”, mai ales în ceea ce privește descurajarea nucleară.

„Ar putea exista desfășurări” în Polonia de avioane militare franceze echipate cu focoase nucleare, a declarat el.

Deși Franța a precizat că va păstra controlul deplin asupra deciziei de a recurge la forță, forțele poloneze ar putea contribui în domenii precum avertizarea timpurie și apărarea antiaeriană, susțin ambele părți.

Demonstrația publică de apropiere între cele două țări reflectă adaptarea statelor membre ale Uniunii Europene la un mediu de securitate schimbat și la atitudinea președintelui american Donald Trump, care a denigrat public NATO și s-a jucat cu ideea de a-și retrage țara din alianță.

Trump i-a numit pe aliații NATO „lași”, iar alianța în sine „un tigru de hârtie”, frustrat că membrii acesteia nu s-au alăturat războiului americano-israelian din Iran.

Invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, care se învecinează cu Polonia, și îngrijorarea tot mai mare, în special în rândul statelor baltice, că Moscova ar putea folosi armata și economia sa de război pentru a amenința flancul estic al NATO stimulează, de asemenea, o atenție sporită asupra apărării.

„Viziuni similare”

Vizita lui Macron la Gdansk pentru a se întâlni cu Tusk a urmat semnării, în mai anul trecut, a unui tratat de prietenie și cooperare consolidată între cele două țări.

În timpul vizitei de luni, gigantul european Airbus, compania franceză Thales și grupul polonez Radmor au anunțat un acord privind dezvoltarea de sateliți militari de comunicații.

Acordul privind sateliții geostaționari, care vor deservi forțele armate poloneze, a fost semnat în prezența miniștrilor apărării din cele două țări.

În ajunul sosirii lui Macron, Tusk a declarat că Varșovia și Parisul „au viziuni foarte similare despre cum să construim forța Europei”.

O temă la care Macron a revenit în mod repetat este „preferința europeană” în materie de achiziții militare, pentru a asigura o mai mare independență și autosuficiență pe continent.

Acest lucru a generat anumite tensiuni cu țările din Europa de Est, inclusiv cu Polonia, care sunt puternic atașate de relația cu Statele Unite și ale căror forțe armate se bazează pe sisteme de arme americane.

Polonia, însă, a investit masiv în ultimii ani în modernizarea forțelor armate. Cheltuielile sale militare se numără printre cele mai mari din NATO și se preconizează că vor depăși 4,8% din PIB în 2026.

Țara a plasat însă „comenzi colosale pentru avioane americane F-35, elicoptere de atac Apache, rachete Patriot și tancuri Abrams”, a declarat un diplomat european apropiat dosarului pentru agenția de presă AFP.

Polonia participă la un nou program al UE numit SAFE (Security Action For Europe), intrat în vigoare anul trecut, prin care țările pot obține împrumuturi europene pentru a cumpăra armament și a-și extinde capacitățile de producție în domeniul apărării.

Tusk se confruntă însă cu rezistență în acest sens din partea președintelui naționalist al țării, Karol Nawrocki, care a calificat SAFE drept o amenințare la adresa „independenței” Poloniei.

Polonia este condusă din nou de un guvern pro-european, în urma victoriei electorale a lui Tusk din 2023, dar rămâne fundamental atașată de relația cu Statele Unite.

„Strategia Washingtonului s-a schimbat, într-adevăr”, față de europeni, a spus Tusk în cadrul conferinței de presă. Dar „relațiile polono-americane și euro-americane” rămân „foarte importante”, a adăugat el.