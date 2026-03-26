Axios: Americanii se pregătesc de „lovitura finală” în Iran. Care sunt cele patru scenarii de pe masa lui Trump

2 minute de citit Publicat la 13:15 26 Mar 2026 Modificat la 13:16 26 Mar 2026

Pentagonul pregătește opțiunile militare pentru „lovitura finală” în Iran – ar puta fi vorba de o invazie terestră și de o campanie masivă de bombardamente, conform a doi oficiali americani familiarizați cu situația și citați de Axios.

O escaladare militară masivă va deveni tot mai probabilă dacă nu se face niciun progres diplomatic și mai ales dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.

Unii oficiali americani cred că e nevoie de o „demonstrație zdrobitoare de forță” pentru a obține spațiu de manevră mai mare în discuțiile de pace. Există și posibilitatea ca Trump să aibă un pretext pentru a declara victoria.

În interviuri acordat Axios, oficialii și sursele de la Casa Albă familiarizate cu discuțiile interne descriu patru scenarii de tip „lovitură vinală” dintre care ar putea să aleagă Trump:

Invadarea sau punerea sub embargou a insulei Kharg, principalul hub de export petrolier al Iranului.

Invadarea insulei Larak, teritoriul care permite Iranului să-și țină solid controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Acest avanpost strategic are buncăre, avioane de atac care pot bombarda vase de transport și radare care monitorizează mișcările în strâmtoare.

Prelurea controlului asupra insulei Abu Masa și a două alte insule mici, care se află în apropiere de intrarea vestică în strâmtoare și sunt controlate de Iran dar pe care le revendică și Emiratele Arabe Unite.

Blocarea sau confiscarea vaselor care exportă petrol iranian pe partea estică a Strâmtorii Ormuz.

SUA desfășoară un număr mare de militari în Orient

Armata SUA a pregătit și planuri pentru operațiuni terestre adânc în interiorul Iranului pentru a securiza uraniului îmbogățit îngropat în instalațiile nucleare distruse ale regimului.

Dar, în loc să realizeze o operațiune atât de complicată și de riscantă, se poate și ca SUA să încerce să bombardeze la scară largă zona pentru a opri Iranul din a mai pune mâna din nou pe material.

Trump nu a luat încă o decizie în privința vreuneia dintre aceste scenarii, iar oficialii de la Casa Albă le-au descris drept doar „ipotetice”.

Sursele spun, însă, că Trump e gata să escaladeze dacă discuțiile diplomatice eșuează sau nu produc rezultate tangibile curând.

Mai multe întăriri, inclusiv mai multe escadrile de avioane de vânătoare și mii de militari, sunt așteptate să ajungă în Orientul Mijlociu în zilele și săptămânile următoare.

O unitate expediționară de pușcași marini va ajunge în această săptămână, iar o alta este în curs de desfășurare.

Elementul de comandă al Diviziei 82 Aeropurtate a primit ordin să se desfășoare în Orientul Mijlociu, împreună cu o brigadă de infanterie formată din câteva mii de militari

Iranienii spun că nu au încredere în americani

De cealaltă parte, oficialii iranieni au declarat că nu au încredere în inițiativa de negociere a lui Trump și o consideră o stratagemă pentru a lansa atacuri surpriză.

Președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a scris, miercuri, pe Twitter că serviciile de informații iraniene sugerează că „dușmanii Iranului, cu sprijinul unei țări din regiune, pregătesc o operațiune pentru a ocupa una dintre insulele Iranului”.

Ghalibaf făcea probabil referire la Emiratele Arabe Unite și la revendicarea acestora asupra insulei Abu Musa

„Toate mișcările inamicului sunt sub supravegherea forțelor noastre armate. Dacă vor întreprinde vreo acțiune, întreaga infrastructură vitală a acelei țări din regiune va deveni ținta unor atacuri neîntrerupte, fără nicio restricție”, a adăugat el.

O sursă implicată în eforturile de lansare a negocierilor între SUA și Iran a declarat că Pakistanul, Egiptul și Turcia încearcă în continuare să organizeze o întâlnire între părți. Sursa a precizat că, deși Iranul a respins lista inițială de cerințe a SUA, nu a exclus complet negocierile.

„Dar lipsa de încredere este problema. Comandanții IRGC sunt foarte sceptici”, a spus sursa. „Dar mediatorii nu au renunțat”.