Axios: Serviciile de informații din SUA și Israel nu au indicii că Mojtaba Khamenei e în viață și chiar conduce Iranul

CIA, Mossad și alte agenții de informații din întreaga lume au urmărit vineri, în timpul Nowruz-ului, dacă noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, va respecta tradiția tatălui său și va ține un discurs de Anul Nou. Dar după ce sărbătoarea a trecut doar cu o declarație scrisă din partea lui Mojtaba, misterul din jurul sănătăţii sale, a locului în care se află și a rolului său în războiul din Iran s-a adâncit, notează Axios. Între timp, Donald Trump afirmă că Iran nu mai are lideri: "Nimeni nu mai vrea să fie lider acolo. Ne este greu. Vrem să vorbim cu ei, dar nu avem cu cine să vorbim".

Nu este deloc surprinzător faptul că Mojtaba Khamenei a rămas în umbră. Israelul a precizat clar că Mojtaba se află acum în fruntea listei sale de ținte. Pete Hegseth, a susținut, de asemenea, că Mojtaba a fost „rănit și probabil desfigurat” în atacul care i-a ucis tatăl. Dar, după trei săptămâni fără măcar o declarație video, tăcerea lui Mojtaba devine tot mai puternică.

SUA și Israelul dețin informații potrivit cărora Mojtaba este încă în viață. De exemplu, dovezi ale unor oficiali iranieni care au încercat să programeze întâlniri față în față cu el (fără succes, din cauza unor preocupări legate de securitate).

Misterul din jurul lui Mojtaba a ieșit la iveală în timpul mai multor briefinguri de informații ale președintelui Trump. Americanii încă lucrează pentru a afla cine este de fapt la conducere Teheranului.

„Nu avem nicio dovadă că el este cel care dă ordine”, a declarat un oficial israelian de rang înalt pentru Axios despre Mojtaba.

„Este mai mult decât ciudat. Nu credem că iranienii ar fi trecut prin toate aceste eforturi pentru a alege un om mort drept lider suprem, dar, în același timp, nu avem nicio dovadă că el preia conducerea”, a declarat un oficial american.

Mojtaba a fost numit lider suprem pe 9 martie, pentru a-l succeda pe tatăl său. Reacţia lui a fost o declarație scrisă pe Telegram trei zile mai târziu, intensificând speculațiile despre cât de grav a fost rănit în timpul atacului israelian asupra reședinței tatălui său.

Informațiile americane și israeliene l-au dat pe șeful de securitate Ali Larijani drept lider de facto al Iranului, până când Israelul l-a asasinat pe Larijani marțea trecută.

Trump spune că Iran nu mai are lideri

„Liderii lor au dispărut cu toții. Următorii lideri au dispărut cu toții. Și următorii lideri au dispărut în mare parte. Și acum, nimeni nu mai vrea să fie lider acolo. Ne este greu. Vrem să vorbim cu ei, dar nu avem cu cine să vorbim. Știți ce, ne place așa”, a spus Trump vineri.

Oficialii israelieni susțin că liderii de rang înalt ai Iranului operează cu toții ca persoane căutate, mutându-se între adăposturi și evitând comunicațiile digitale.

Canalul de Telegram al lui Mojtaba a publicat un mesaj scris pentru Nowruz, în care a cerut unitate, împreună cu mai multe fotografii ale noului lider suprem.

Mojtaba, de negăsit

Un oficial american a declarat că CIA încearcă să stabilească dacă fotografiile sunt recente. Oficialul a menționat că președintele iranian Masoud Pezeshkian a lansat un mesaj video pentru Nowruz, în ciuda amenințărilor la adresa propriei sale siguranțe.

„Ne-am fi așteptat să-l vedem și pe Mojtaba într-o formă sau alta. Nu a profitat de oportunitate și de tradiție”, a adăugat oficialul american. „Este un semnal de alarmă important.”

Raz Zimmt, directorul Programului Iran din cadrul Institutului pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv, a menționat că nu există nicio dovadă că Mojtaba nu e activ, chiar dacă rănirea sa și preocupările legate de securitate îi îngreunează exercitarea pe deplin a autorității sale.

Directorul CIA, John Ratcliffe, și directorul Agenției de Informații a Apărării, generalul James Adams, au mărturisit joi, că regimul iranian se confruntă cu o criză profundă de comandă și control, dar nu există niciun semn al unui colaps iminent, potrivit a trei surse informate.

Ei au transmis că este prea devreme pentru a ști dacă regimul poate supraviețui războiului și pierderii atâtor lideri de rang înalt.

„Credem că, cu cât creștem presiunea externă asupra lor, va crește și presiunea internă. Cu cât se întâmplă mai mult acest lucru, cu atât sunt mai mari șansele ca regimul să se prăbușească”, a declarat un înalt oficial israelian.