Băiatul de 5 ani căzut într-un puţ adânc de 32 de metri a fost scos după patru zile, în Maroc

Șeful operațiunii de salvare, Mourad Al Jazouli, a anunţat astăzi că micuţul este în viaţă.

"Rayan este în viață, îl vom scoate astăzi", a declarat oficialul. Totuşi, în această seară, copilul a fost adus la suprafaţă. Din păcate, primele informaţii arată că băiatul s-a stins din viaţă, în ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-l resuscita.

Oficialii marocani au anunțat, la scurt timp după ce l-au scos pe copil din puț, că acesta a murit, notează Sky News.

Copilul a stat blocat într-un puț adânc de 32 de metri începând de marți. A fost scos de salvatori sâmbătă seară.

Operațiunile de salvare din micul oraș Tamorot, situat în nordul țării, la aproximativ 100 de kilometri de orașul Chefchaouen, erau în desfășurare de marți seara. Salvatorii au săpat un tunel pentru a ajunge la copilaș.

Tatăl lui Rayan a declarat că încerca să scoată apă din puț în momentul accidentului: „în momentul în care mi-am luat ochii de la el, micuțul a căzut în fântână. Nu am închis un ochi de atunci".

Imaginile filmate joi de o cameră coborâtă în puț arătau că băiatul era atunci în viață și conștient, deși părea să sufere de câteva răni minore la cap.

