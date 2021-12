Un băiețel de 4 ani din Sydney și-a uimit familia: a comandat dulciuri în valoare de peste 1.000 de dolari într-o aplicație

Tatăl său, Kris King, îi dăduse băiatului telefonul pentru a-l ține distras în timp ce avea loc un meci de fotbal al surorii sale. Acesta a folosit o aplicație de livrari pentru a comanda dulciuri, prăjituri și un tort pentru ziua lui de naștere.

Valoarea totală a comenzii a fost de 1.139. Părintele micuțului a fost uluit. Acesta a povestit că fiul său îi spusese că are ”ceva pe drum”, dar nu l-a crezut până când un livrator a sunat-o pe soția sa.

În acel moment și-a dat seama ce se întâmplă. ”În primul rând am crezut că sunt 139 de dolari. Și apoi m-am uitat mai bine și am văzut 1.139 de dolari și aproape că am avut un atac de cord”, a povestit omul, potrivit The Guardian.

”Am răsfoit ecranul de aproximativ 30 de ori, cât de lungă a fost comanda, au fost aproximativ 99 de prăjituri. Când mi-a spus că și-a comandat un tort de ziua de naștere, nici nu mi-a venit să cred”, a adăugat.

Reacția tatălui a fost una pe măsura prețului comenzii: „în primul rând îmi ieșeau aburi din urechi, țipându-i numele pe stradă. A fugit în camera lui înainte să-i spun să facă asta.”

Ziua de naștere a micuțului este în ianuarie, părinții acestuia și-au dat seama că își dorea să o pregătească din timp. Ei au explicat că nici prăjiturile nu erau alese la întâmplare, ci erau chiar cele preferate de copil: ”este un băiețel obraznic care a comandat doar ce i-a plăcut.”

Inițial, tatăl băiețelului și-a anunțat fiul că Moș Crăciun nu va trece pe la el în acest an. Totuși, situația s-a schimbat, iar compania de livrări a acceptat să ramburseze comdanda, când părinții băiatului au explicat ce s-a întâmplat.

Oamenii vor primi banii înapoi, iar isprava celui mic nu va fi sancționată în noaptea de Ajun.

