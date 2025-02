Băiețelul lui Elon Musk i-a spus lui Donald Trump, în Biroul Oval: „Tu nu ești președintele, taci din gură”. Imaginile s-au viralizat

Băiețelul lui Elon Musk a atras toată atenția la o conferință din Biroul Oval. FOTO: Profimedia Images

Un clip video de la conferința de presă a lui Elon Musk în Biroul Oval, alături de fiul său și de președintele Donald Trump, s-a viralizat după ce câteva cuvinte, aproape indescifrabile, ale fiului lui Musk au devenit sursa unei uriașe dezbateri online.

Unii spun că cele spuse de copil sunt indescifrabile, în timp ce alții spun că e ușor de înțeles că fiul lui Musk, X Æ A-Xii, i-a spus președintelui american „Nu ești președintele și ar trebui să te cari de aici” (You’re not the president and you need to go away – eng., n. red.) și „Tacă-ți gura!” (Shut your mouth! – eng., n.red.).

Elon Musk's son tells Trump, “You’re not the President and you need to go away” pic.twitter.com/z3e09vbXBL — Right Wing Cope (@RightWingCope) February 13, 2025

În același timp, e greu de descifrat sensul cuvintelor spuse de cel mic pentru că vorbește încet și o face în timp ce Musk vorbește cu jurnaliștii.

În același timp, președintele american are reacția de a-l ignora pe cel mic – inițial îl privește, ascultând ce spune, după care își întoarce privirea spre jurnaliști și îl ignoră. După ce rostește cuvintele, fiul lui Musk se retrage.

› Vezi galeria foto ‹

Elon’s son “Lil Twitter” telling Trump “You aren’t the president you need to go away” & “I want you to shut your mouth” to his face was intentional & Let’s me know that’s how Elon be talking and what’s really going on ??? pic.twitter.com/CzVPGtzMpK — Trey (@SleezePetty) February 13, 2025

Alți utilizatori de Twitter au scris că fiul lui Musk ar fi spus „Ar trebui să taci din gură” sau „Vreau să taci din gură”.

Alții nu cred că fiul lui Musk a făcut vreo remarcă ostilă la adresa lui Donald Trump și spun că cel mic doar cerea voie la toaletă.

„Domnule președinte, am nevoie să merg la toaletă” (Mr. President, I need to go pee – eng., n. red.).

Adversarii noii administrații americane au criticat influența mare pe care Elon Musk o are în guvernul american, deși este neales, mulți spunând chiar că el conduce din umbră administrația americană și referindu-se la el cu caracterizarea „Președintele Musk” și la Trump ca „Vicepreședintele Trump”.