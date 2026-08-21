„Banii gheață” devin plan de rezervă: europenii fac stocuri de teama războiului, incendiilor și atacurilor cibernetice

Creșterea numerarului a fost pusă în legătură cu îngrijorarea față de războaie și cu impactul atacurilor cibernetice asupra sistemelor de plată online și contactless. sursa foto: Getty

Valoarea bancnotelor aflate în circulație a crescut de la 1 miliard de euro în 2016 la 1,6 miliarde în 2026, în timp ce oamenii sunt sfătuiți să țină o rezervă de bani gheață, scrie The Guardian.

Numărul bancnotelor aflate în circulație în UE este în creștere, în ciuda răspândirii pe scară largă a plăților cu telefonul, arată noi date, incendiile de vegetație care fac ravagii în unele zone ale Europei alimentând cererea pentru o rezervă de numerar pentru situații de urgență.

Deși în multe orașe europene numerarul joacă un rol secundar în raport cu plățile contactless, suma aflată în circulație este de fapt în creștere, a declarat Philip Lane, economistul-șef al Băncii Centrale Europene (BCE), la conferința MacGill summer school din Irlanda.

Creșterea numerarului a fost pusă în legătură cu îngrijorarea față de războaie și cu impactul atacurilor cibernetice asupra sistemelor de plată online și contactless, spun experții.

„Stocul total de bancnote continuă să crească. În tranzacții, numărul lor scade, dar ca stoc este în creștere”, a declarat Lane.

Anul trecut, retailerul Marks & Spencer din Marea Britanie a fost ținta unui atac cibernetic prelungit, care l-a împiedicat să preia comenzi online timp de mai multe săptămâni.

În 2025, locuitorii UE au fost sfătuiți să își facă provizii de hrană, apă și produse esențiale pentru 72 de ore, în caz de urgență – cum ar fi incendiile de vegetație catastrofale din această vară din Franța și Spania, inundații sau furtuni, dar și posibile atacuri cibernetice ori alte evenimente ostile.

Gospodăriile au fost încurajate să aibă un pachet de criză care să includă apă îmbuteliată, un radio cu tranzistori, conserve și, esențial, bani gheață.

Datele BCE, care urmăresc numărul bancnotelor aflate în circulație începând din 2002, arată că acesta a crescut de la circa 1 miliard de euro în 2016 la 1,6 miliarde în iunie 2026.

Peste 31 de milioane de bancnote se află în circulație, față de 24 de milioane chiar înainte de pandemie, în 2019, bancnota de 50 de euro fiind cea mai populară în 2025, urmată de cea de 100.

Țări europene precum Austria, Finlanda, Germania, Suedia și Țările de Jos le-au recomandat deja cetățenilor să țină între 70 și 100 de euro de gospodărie, suficient cât să acopere produsele esențiale pentru 72 de ore, în cazul în care aplicațiile online și mobile ar pica.

Într-un avertisment de tipul „folosește-l sau îl pierzi”, Olive McCarthy, profesoară la University College Cork, preocupată de incluziunea financiară, a spus că folosirea în continuare a numerarului este vitală pentru societate.

„Deși sfatul de a păstra numerar pentru situații de urgență este bine-venit și ne amintește tuturor să fim pregătiți atunci când sistemele digitale ne lasă baltă, este esențial ca numerarul să nu ajungă privit doar ca o soluție de rezervă. Dacă încetăm să îl folosim când nu e criză, s-ar putea să nu fie ușor să îl folosim atunci când chiar este”, a declarat aceasta.

BCE afirmă că numerarul este o parte esențială a „pregătirii naționale pentru situații de criză” și descrie scăderea folosirii lui pentru cumpărăturile de zi cu zi, în paralel cu creșterea numărului de oameni care păstrează bancnote, drept un „paradox”.

Lane a menționat și nevoia unei legislații care să garanteze că rețelele de bancomate rămân prezente pe fiecare stradă comercială din UE.

„Unii consumatori preferă intimitatea și comoditatea numerarului. Vedem, de asemenea, tot mai multe discuții despre importanța banilor gheață într-o criză”, a spus McCarthy, subliniind faptul că numerarul este „incluziv”, accesibil persoanelor în vârstă și celor vulnerabile, inclusiv victimelor violenței domestice, care pot depinde de bani gheață dacă partenerul le controlează cheltuielile.

Este, de asemenea, un instrument excelent pentru a-i ajuta pe copii să deprindă educația financiară și gestionarea bugetului, a adăugat ea.