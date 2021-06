Un bărbat din Anglia a aflat că locuința i-a fost demolată de constructor în timp ce era în vacanță: ”Am ales cel mai rău constructor”

Locuința, care este situată într-una dintre cele mai bune zone ale orașului Leicester, unde casele sunt evaluate la o valoare medie de peste 540.000 de lire sterline, a rămas fără acoperiș și are câțiva pereți distruși, iar în jurul ei a fost împrăștiat o mulțime de moloz.

Proprietarul, un bărbat de 40 de ani, care a cumpărat casa anul trecut, a refuzat să îi plătească 3.500 de lire sterline unui constructor care efectuase niște lucrări de extindere a spațiului.

”Am cumpărat casa anul trecut. Constructorul a început lucrările în februarie, pentru că ne-am dorit o extindere a spațiului. Am vrut un etaj în plus, un acoperiș nou și instalații noi, din materiale ecologice. Din păcate, am ales cel mai rău constructor", a declarat bărbatul pentru Leicestershire Live.

Bărbatul se afla în vacanță când a primit vestea demolării propriei locuințe.

”Am plecat în vacanță și eram la 300 de kilometri de casă marți, când s-a întâmplat totul. Am contactat poliția care a spus că este o dispută, ci nu un caz penal. Sunt încă în vacanță, așa că este dificil să rezolv lucrurile de aici.”, a explicat bărbatul.

