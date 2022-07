Un bărbat a murit după ce o groapă a apărut pe fundul unei piscine din Israel | Salvatorii au avut nevoie de 4 ore pentru a-i recupera cadavrul

Bărbatul a fost înghițit de groapa prin care s-au scurs apa și mai multe obiecte din piscină. Incidentul a avut loc într-o vilă care găzduia un eveniment al unei companii în orașul Karmi Yosef, la 40 km sud-est de Tel Aviv.

Victima era un angajat al companiei, în vârstă de 32 de ani. Proprietarii reședinței, în vârstă de 60 de ani, au fost reținuți sub suspiciunea de a fi provocat moartea prin neglijență.

Imaginile filmate cu telefonul mobil arată persoane în costume de baie în interiorul și în jurul piscinei aproape goale, care privesc șocate cum apa se scurge într-o gaură mare, luând cu ea obiectele gonflabile.

Un bărbat care se apropie pentru a arunca o privire alunecă pe spate, dar reușește să se ridice, evitând cu greu să fie tras în groapă. Un al doilea bărbat a căzut în gaură, dar a reușit să iasă, suferind răni ușoare.

A #hole formed in the middle of the pool in the village of #KarmiYosef #Israel, through which all the #water escaped. #Emergency #Rescuers are currently helping to find the man who was dragged under the ground. These unusual #disasters are the result of cyclical #climatechange. pic.twitter.com/0ganxus3kn