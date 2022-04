Bărbatul care a salvat 200 de ucraineni din Mariupol cu duba sa veche: ”Cel mai rău era când se făcea liniște”

Puryshev Mykhailo, ucraineanul în vârstă de 36 de ani, fost patron al unui club de noapte din Mariupol, a spus că a evacuat peste 200 de persoane în cele șase călătorii periculoase ale sale.

Rusia a pretins săptămâna trecută că a preluat controlul asupra Mariupolului, distrus din cauza bombardamentelor, dar afirmația a fost negată de Ucraina și de Occident.

Ucrainenii continuă să lupte și stau ascunși în combinatul siderurgic Azovstal. Aproximativ 100.000 de civili sunt încă blocați în oraș.

Încercările repetate de a înființa coridoare umanitare au eșuat, așa că ajutorul venit de la oameni precum Puryshev au venit ca un colac de salvare pentru civilii înfometați, scrie Reuters.

”Când am mers prima dată (pe 8 martie), orașul era ca un nor de fum, ca un foc de tabără... Ultima oară când am mers, era doar cenuşă cu cărbunele negru al clădirilor...”, a spus Puryshev.

Puryshev a publicat pe internet videoclipuri cu călătoriile sale, care au oferit o priveliște rară asupra orașului-ruină.

Autobuzul său, pe care l-a cumpărat cu ajutorul financiar din partea prietenilor săi special pentru evacuări, a avut parbrizul, trei geamuri laterale și o ușă laterală distruse într-o grevă.

A reparat duba, apoi a plecat din nou la Mariupol.

”Autobuzul a intrat sub bombardamente, o lovitură, mortar, foc de pușcă, să fiu sincer, sunt foarte multe semne de război pe el”.

Drumul prin teritoriul ocupat de ruși a durat opt ore, trecând prin puncte de control și ocolind mlaștini și cadavre și mergând cu teama de mine de teren.

Când intra în oraș, Puryshev spune că încerca să nu se uite la cadavrele de peste tot sau la rămășițele carbonizate ale vehiculelor, pentru a nu ceda psihic.

"Cel mai înfricoșător era când se făcea liniște. Odată, a fost liniște timp de opt ore. Ne-am gândit: asta e, s-a terminat”, a mai povestit ucraineanul.

El a spus că în cele din urmă a fost forțat să-și abandoneze călătoriile pe 28 martie, când un soldat separatist i-a spus să nu se mai întoarcă niciodată, altfel va fi închis - sau mai rău.

Puryshev a spus că Dumnezeu a avut grijă de el.

"Singura rană pe care am avut-o a fost de la un ciob de sticlă. Dar haina m-a salvat și am avut doar o zgârietură. Dumnezeu m-a protejat, desigur. Autobuzul meu a avut grijă de mine", a mai spus bărbatul.