Un bărbat a zburat 9.000 de kilometri, agățat de roata avionului şi a supravieţuit

Povestea haluncinantă a fost dezvăluită în documentarul Channel 4 "The Man Who Fell From The Sky” unde tânărul de 30 de ani povesteşte cum alături de prietenul său s-au ascuns în trenul de aterizare al avionului BA54 cu o dorinţă arzătoare de a ajunge în Marea Britanie.

”A trebuit să părăsesc Africa pentru a supraviețui”

Themba Cabeka, originar din Mozambic, a mărturisit că el și prietenul lui Carlito Vale s-au cunoscut într-un bar şi au pus la cale călătoria.

“Aeroportul era păzit, așa că am sărit gardul când era întuneric. Ne-am îmbrăcat în negru pentru că nu trebuia să ne vadă nimeni. A trebuit să ne forțăm să intrăm, să stăm înăuntru.

Am auzit apoi motorul pornind. Nu mai aveam emoții, pentru că luasem decizia de a face acest lucru. Știam cât de periculos poate fi, dar ne-am asumat riscurile.

Nu-mi păsa dacă trăim sau murim. A trebuit să părăsesc Africa pentru a supraviețui”, povestește Themba potrivit dailystar.co

Pe 18 iulie 2015, Themba şi prietenul său au fost pasageri clandestini al unei curse aeriene pe o distanță de 9.000 de kilomentri, de la Johannesburg, în Africa de Sud, la Aeroportul Heathrow din Londra, ascunşi în trenul de aterizare al avionului.

”Când avionul zbura, vedeam pământul, vedeam mașinile, vedeam oameni mici. După puțin timp, nu am mai avut oxigen. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc chiar după ce avionul a decolat a fost Carlito care mi-a spus: ”Da, am reușit”, povestește Themba.

Călătoria a durat 11 ore. Prietenul său a murit cu doar un minut înainte ca avionul să aterizeze

Din cauza temperaturii scăzute şi a lipsei acute de oxigen la care a fost expus, tânarul şi-a pierdut conştiinta şi s-a trezit după ce a căzut pe pistă, la aterizare. Pentru a se recupera medicii au decis ca el să stea căteva luni în comă indusă.

Din pacate, cu doar un minut înainte de a ateriza trupul prietenului său a căzut din avion de la 5.000 de metri înălțime. Ulterior el a fost găsit într-o unitate de aer condiționat a unui bloc de birouri situat la aproape 10 kilometri de aeroportul Heathrow.

Potrivit presei locale până în prezent au existat 109 încercări clandestine în întreaga lume, dar doar doi pasageri clandestini au supravieţuit ca să îşi spună povestea.

Primul a fost Pardeep Saini, un mecanic auto din Punjab, India, care a suportat un zbor de zece ore de la Delhi la Londra în 1996 și Themba.

Acesta din urmă a fost urmărit de producătorul Channel 4 Rich Bentley într-un apartament din Liverpool, unde locuiește acum. El a solicitat azil în Marea Britanie și i s-a permis să rămână. De atunci a adoptat un nume britanic, Justin.