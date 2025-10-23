Bărbatul acuzat că a ucis-o pe refugiata ucraineană Iryna Zarutska riscă să fie condamnat la moarte. Cum a reacţionat familia tinerei

Atacul sângeros a avut loc pe 22 august într-un tren din Charlotte, un oraş din Carolina de Nord. Sursa foto: captură video CATS & Instagram/Iryna Zarutska

Decarlos Brown Jr., bărbatul acuzat de uciderea refugiatei ucrainene Iryna Zarutska, ar putea fi condamnat la moarte dacă va fi găsit vinovat, a relatat The Independent. În vârstă de 34 de ani, individul a fost pus sub acuzare de un mare juriu federal după atacul mortal într-un tren din Carolina de Nord în urmă cu două luni.

Conform sursei citate, Decarlos Brown Jr. a fost pus sub acuzare miercuri de un mare juriu federal, în urma atacului sângeros dintr-un tren din Charlotte, un oraş din Carolina de Nord, care a provocat moartea Irynei Zarutska, în vârstă de 23 de ani. Tragedia a avut loc pe 22 august, iar familia tinerei a făcut mărturii cutremurătoare la câteva zile de la vestea teribilă primită.

Om al străzii, Decarlos Brown Jr. a fost acuzat de violență împotriva unei companii feroviare și a unui sistem de transport în comun, soldată cu moartea unei persoane – faptă ce îl face eligibil pentru pedeapsa cu moartea. Familia tinerei a salutat decizia de inculpare și a declarat că este "încrezătoare într-un act de justiție rapid", au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Independent.

› Vezi galeria foto ‹

Irynei Zarutska a emigrat în Statele Unite în 2022, împreună cu familia ei, pentru a scăpa de războiul din Ucraina.

"Suntem îndurerați dincolo de cuvinte. Iryna a venit aici pentru pace și siguranță, în schimb viața i-a fost smulsă într-un mod oribil. Nicio familie nu ar trebui să treacă prin așa ceva", a spus un purtător de cuvânt al familiei Irynei Zarutska într-un comunicat emis la începutul lunii trecute de avocați și citat de publicaţia New York Post.