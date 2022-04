Bătălia de la Brovary | Cum arată satele din Ucraina după trei săptămâni de ocupaţie rusă şi lupte crâncene

Echipa Antena 3, formată din Ana-Maria Roman, George Chironică şi Andrei Cojocaru, a ajuns în zonă, alături de armata ucraineană. Pe drum se văd tancurile incendiate și distrugerile provocate de armata lui Putin.

Aici s-a purtat ceea ce presa a denumit bătălita de la Brovary. Pe această şosea era întinsă celebra coloană de tancuri ruseşti şi tot aici a murit şi comandantul rus Andrei Zaharov, un ofiţer de rang înalt ce fusese decorat chiar de Vladimir Putin.

Locul a fost eliberat în urmă cu două zile.

Zeci de tancuri incendiate sunt încă abandonate pe drumul către Bogdanovka, una din localităţile aflate până acum sub ocupaţie rusă.

Urmele confruntării se văd peste tot. Bucăți de autovehicule militare, fiare incendiate. Accesul este închis în zonă pentru ca armata să aibă timp să curețe zona de mine sau grenade.

Pe marginea drumului, printre tancuri, animalele părăsite cauta hrană. Sunt turme întregi de vaci lăsate de izbeliște. In Bogdanovka, unde a ajuns echipa Antena 3, acoperișurile clădirilor bombardate încă fumegau.

"Ne-a fost frică. Ne-a fost greu. Eu, împreună cu soția mea, tatăl am fost aici din 24 februarie. Nu am mers nicăieri. Am trăit vreo 10 zile în subsol. Lovitura a nimerit casa noastră, a vecinilor noștri, acoperișul a fost smuls", a declarat un localnic ucrainean.

Puţinii oameni care au mai rămas în zonă sunt acum disperaţi. Dacă sute de locuitori din Brovary nu mai au case la care să se întoarcă, cei ale căror case au scăpat de bombardamente nu sunt nici ei mai norocoşi.

În pivnițe și subsoluri au fost aruncate mine pe care armata încearcă acum să le identifice. Iar oamenii nu se pot întoarce deocamdată acasă.