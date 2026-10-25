BBC: Reclame politice controversate în Serbia, plătite din România. O firmă din Craiova a promovat mesaje împotriva opoziției

BBC a constatat că toate reclamele au fost plătite în valută românească, fiind atinsă o valoare totală de cel puțin 29.437 de lei până la 16 octombrie. Colaj foto: Getty Images

Serviciul Mondial al BBC a identificat zeci de pagini de Facebook care difuzează reclame politice ce vizează mișcarea de opoziție și conțin afirmații nedovedite, înainte de alegerile parlamentare din acest weekend din Serbia. Reclamele nu au fost difuzate alături de informații care să identifice cine a plătit pentru ele, în ciuda cerințelor companiei Meta ca publicitatea politică să includă o mențiune privind finanțatorul. Totuși, BBC News a dezvăluit că unele reclame au legături chiar cu România: compania Bmobile SRL figurează atât drept plătitoare, cât și advertiser pentru trei reclame. Mai mult, BBC a constatat că toate reclamele au fost plătite în lei românești, fiind atinsă o valoare totală de cel puțin 29.437 de lei până la 16 octombrie. În total, cele 56 de pagini identificate de BBC au difuzat cel puțin 91 de reclame pe platformele Meta între mijlocul lunii septembrie și mijlocul lunii octombrie. Paginile de Facebook reprezintă identitatea publică a reclamelor plătite, care pot include text, imagini sau videoclipuri și pot ajunge la publicuri-țintă dincolo de propagarea organică.

Publicitatea politică pe platformele Meta înaintea alegerilor din Serbia este legală, însă se aplică reguli diferite de transparență în funcție de cine finanțează campania. Partidele politice trebuie să declare cheltuielile de campanie, în timp ce entitățile terțe implicate în campanii sunt obligate să informeze Agenția pentru Prevenirea Corupției înainte de a plăti o anumită sumă pentru campanii online. Însă nu s-a înregistrat nicio organizație.

Meta a eliminat 47 de reclame de pe paginile monitorizate de BBC în ultima lună. În toate instanțele, advertiserul nu etichetase reclamele ca având conținut despre „probleme sociale, alegeri sau politică".

Mai multe informații devin disponibile în Biblioteca de reclame Meta, după eliminarea acestora. Legile sârbe interzice finanțarea din străinătate a oricărui tip de publicitate politică, însă BBC a constatat că toate reclamele au fost plătite în valută românească, fiind atinsă o valoare totală de cel puțin 29.437 de lei până la 16 octombrie.

Cel puțin trei reclame au fost plătite de o companie românească, conform datelor Meta.

Majoritatea acestor pagini au fost create în perioada dintre 9 și 10 septembrie, când a fost anunțată campania electorală. Ele folosesc imagini de profil generate cu ajutorul inteligenței artificiale, precum și denumiri care sugerează că ar fi comunități de interes general, mai degrabă decât organizații politice. Denumirile variază de la „Mirosul curții bunicii”, până la „Subiecte de conversație pentru pauza de cafea”.

Cele 56 de pagini au fost extrem de active în ceea ce privește publicarea de videoclipuri scurte, fiind vorba despre peste 800 de clipuri, dintre care unele au strâns milioane de vizualizări, și care conțin afirmații nedovedite la adresa opoziției. Însă paginile au doar câteva zeci de urmăritori. Astfel, se plătește pentru promovarea videoclipurilor în scopul de a le mări audiența. „Cumpărarea reclamelor îți permite să atragi un public mult mai mare decât cel la care ar ajunge conținutul distribuit în mod organic”, a declarat Sam Jeffers, un militant pentru transparență politică și fondator al organizației Who Targets Me, pentru BBC. Potrivit lui, acest lucru înseamnă și că poți încerca să ajungi la anumite categorii demografice prin intermediul mesajelor direcționate.

Un purtător de cuvânt al companiei Meta a declarat că „advertiserii care doresc să difuzeze reclame despre probleme sociale, alegeri sau politică sunt obligați să treacă printr-un un proces de autorizare și să includă o mențiune de tipul «Plătit de»”. „Unele dintre reclamele semnalate nouă fuseseră deja eliminate înainte să fim contactați de către BBC, iar noi am eliminat orice alte reclame care rulau fără a avea autorizarea și mențiunea obligatorii”, a subliniat el. Videoclipurile scurte îi vizează frecvent pe liderii mișcării studențești și îi prezintă adesea drept violenți sau neglijenți. În unele cazuri, acestea îi acuză pe candidați de abuz de putere sau de utilizarea necorespunzătoare a fondurilor, însă nu prezintă dovezi care să le susțină afirmațiile. În Serbia, unde majoritatea populației este creștin-ortodoxă, un videoclip care a atras milioane de vizualizări s-a concentrat asupra credinței musulmane a candidatei din opoziție, Sanela Ramadanovic. Videoclipul a fost difuzat în octombrie pe mai multe pagini, cu descrierea: „Ea, să conducă Serbia?”. Secțiunile de comentarii ale acestor videoclipuri conțineau sute de comentarii pline de ură. Multe videoclipuri au un format distinctiv: ele înfățișează un ecran împărțit, cu un videoclip care rulează în partea superioară și, în partea de jos, cu o persoană care aparent citește de pe un teleprompter.

Deși chipurile persoanelor par reale, vocea și gesturile lor par nenaturale pentru un vorbitor nativ al limbii sârbe. Pronunția lor poate suna robotică. O femeie are o voce diferită în trei dintre videoclipuri distincte în ea care apare.

Un alt tânăr, purtând o lavalieră și stând în fața unui fundal alb, apare pe 29 de pagini diferite. El spune către cameră, într-un videoclip publicat în septembrie, că Vladan Djokic, rectorul Universității din Belgrad, „a prezentat o călătorie personală drept una pentru o conferință și se spune că ar fi fost văzut în Rio de Janeiro”. Afirmația a fost însoțită de o imagine falsă, care îl înfățișa pe rector fiind acoperit de bani și relaxându-se pe plajă cu un pahar de șampanie. Afirmații similare, nesusținute de dovezi, despre călătoria lui Djokic, care este o personalitate importantă a mișcării studențești, dar care nu candidează la alegeri, au fost publicate de ziarele tabloide sârbe la sfârșitul lunii august. Universitatea din Belgrad a publicat un articol pe site-ul său, explicând că Djokic participa de fapt la Congresul Internațional de Arhitectură și Urbanism din Brasilia, capitala Braziliei. Vladan Djokic ocupă o poziție de conducere în cadrul Universității din Belgrad, care este considerată cea mai mare și cea mai influentă instituție academică din Serbia.