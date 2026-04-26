Beijingul critică dur UE după ce firme chineze au fost incluse în noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și amenință cu "măsuri"

1 minut de citit Publicat la 15:30 26 Apr 2026 Modificat la 15:30 26 Apr 2026

FOTO> Profimedia Images

Ministerul Comerțului din China a avertizat Bruxellesul că Beijingul „va lua măsurile necesare pentru a proteja cu fermitate” interesele companiilor și cetățenilor chinezi incluși în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, scrie Politico.

Beijingul a transmis că „UE va suporta toate consecințele”, după ce blocul comunitar a inclus companii chineze în cel mai recent pachet de sancțiuni vizând Rusia. Măsura amplifică tensiunile într-o relație comercială deja complicată între China și Europa.

Într-un comunicat emis sâmbătă seara, Ministerul Comerțului din China a declarat că este „profund nemulțumit” și că „se opune ferm” includerii unor companii chineze pe lista sancțiunilor legate de Rusia. Beijingul a acuzat Uniunea Europeană că a acționat „în mod arbitrar”, în ciuda obiecțiilor repetate formulate de partea chineză.

„China îndeamnă UE să elimine imediat companiile și persoanele chineze de pe lista sancțiunilor”, a transmis ministerul, avertizând că Beijingul „va lua măsurile necesare pentru a proteja cu fermitate” interesele acestora.

Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene, aprobat săptămâna trecută după ce Ungaria și Slovacia au renunțat la veto, vizează încă 20 de bănci rusești, care sunt astfel deconectate de la tranzacțiile în euro și de la activitățile comerciale din blocul comunitar.

Deblocarea sancțiunilor a venit după rezolvarea unei dispute legate de conducta petrolieră Drujba, prin care țițeiul rusesc ajunge, prin Ucraina, în Europa Centrală.

Pachetul vizează, de asemenea, bănci și companii din țări terțe, inclusiv din China, ca parte a unui efort mai amplu de a închide rutele alternative folosite pentru susținerea economiei de război a Rusiei. Accentul este pus pe măsuri împotriva evitării sancțiunilor, în domenii precum comerțul, energia și rețelele financiare.

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat vineri că Europa se află acum sub presiune simultană din partea Statelor Unite, Chinei și Rusiei.

„Nu trebuie să subestimăm faptul că acesta este un moment unic, în care un președinte american, un președinte rus și un președinte chinez sunt profund împotriva europenilor”, a spus Macron, într-un discurs susținut la Atena. Liderul francez a cerut Uniunii Europene „să se trezească” și să își apere propriile interese.