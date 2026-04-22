Ungaria a renunțat la veto: Uniunea Europeană a deblocat împrumutul vital de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Ungaria a renunțat la veto-ul său împotriva împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o linie vitală de sprijin financiar pentru guvernul de la Kiev. Ambasadorul Ungariei a anunțat, miercuri, în COREPER că guvernul său nu mai opune inițiativei, în contextul alegerilor din 12 aprilie și victoriei istorice a lui Peter Magyar împotriva lui Viktor Orban.

Finanțarea a fost convenită în decembrie anul trecut, însă Orban a blocat plata în februarie, în cadrul unui conflict legat de livrările de petrol rusesc, care s-au oprit după avarierea conductei Drujba.

Înfrângerea lui Orban la alegerile de duminica trecută a detensionat, relațiile la nivelul UE, punând capăt celor 16 ani ai săi în funcția de prim-ministru al Ungariei. Viitorul lider al țării, Peter Magyar, a făcut din resetarea relațiilor tensionate dintre Budapesta și UE o prioritate.

„Ne așteptăm la unele decizii pozitive privind împrumutul de 90 de miliarde de euro”, declara șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, înaintea reuniunii ambasadorilor. „Ucraina are cu adevărat nevoie de acest împrumut și este, de asemenea, un semnal că Rusia nu poate rezista mai mult decât Ucraina”.

Finanțarea UE a fost descrisă de viceprim-ministrul ucrainean Taras Kacika drept „o chestiune de viață și de moarte” pentru Ucraina, iar două treimi din sumă vor fi utilizate pentru consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, restul urmând să fie direcționat către asistență financiară mai largă.

Ungaria va primi din nou petrol rusesc prin conducta Drujba

Compania energetică ungară Mol a anunțat că a fost informată de partenerii săi ucraineni că livrările de petrol rusesc vor fi reluate de miercuri prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia, pentru prima dată din 27 ianuarie.

Livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba sunt exceptate de la embargoul pe care UE l-a impus Rusiei după declanşarea războiului contra Ucrainei, pentru că statele central-europene fără ieşire la mare dispun de opţiuni limitate de aprovizionare cu petrol pe cale maritimă.

Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol prin Drujba din 27 ianuarie, după ce un atac cu drone al Rusiei a lovit conducta în vestul Ucrainei. Prim-ministrul ungar în exerciţiu, Viktor Orban, şi cel slovac, Robert Fico, au acuzat Ucraina că a tergiversat repararea conductei, ceea ce Ucraina a dezminţit.