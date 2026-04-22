Ungaria va primi din nou petrol rusesc prin conducta Drujba. Ucraina a reparat-o

Conducta Drujba a fost reparată de operatorul ucrainean, a confirmat grupul energetic ungar Mol. Tranzitul de țiței către Ungaria și Slovacia poate fi reluat, a mai transmis partea ucraineană, relatează Agerpres. Anunțul vine la zece zile după ce Viktor Orban a pierdut alegerile din Ungaria și în contextul în care UE se pregătește să deblocheze un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocat de Ungaria, parțial și din cauza opririi acestei conducte esențiale pentru Budapesta, care este dependentă de petrolul rusesc.

Grupul energetic ungar Mol a anunţat miercuri că operatorul ucrainean al conductei Drujba a informat oficial compania că este pregătit să reia tranzitul de ţiţei către Ungaria şi Slovacia, transmite Reuters.

Livrările de petrol prin Drujba, exceptate de la sancțiuni

Conducta Drujba porneşte din Rusia şi se ramifică în Belarus în alte două conducte, una către Polonia şi cealaltă spre Ungaria, Slovacia şi Cehia.

Livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba sunt exceptate de la embargoul pe care UE l-a impus Rusiei după declanşarea războiului contra Ucrainei, întrucât statele central-europene fără ieşire la mare dispun de opţiuni limitate de aprovizionare cu petrol pe cale maritimă.



Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol prin Drujba din 27 ianuarie, după ce un atac cu drone al Rusiei a lovit conducta în vestul Ucrainei. Premierul ungar în exerciţiu, Viktor Orban, şi cel slovac, Robert Fico, au acuzat Ucraina că a tergiversat repararea conductei, ceea ce Kievul a dezminţit.



Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că Ucraina va relua miercuri pomparea de petrol prin conducta Drujba, după ce marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat încheierea reparaţiilor şi a cerut UE deblocarea împrumutului european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.



„JSC Ukrtransnafta, compania responsabilă pentru operarea secţiunii ucrainene a conductei Drujba, a informat oficial MOL că lucrările de reparaţii la conducta Drujba s-au încheiat şi au încetat condiţiile de forţă majoră, în vigoare din 27 ianuarie, la ora 06:00 PM, în 21 aprilie 2026. Conform notificării, JSC Ukrtransnafta este pregătită să reia tranzitul ţiţeiului către Ungaria şi Slovacia”, a precizat Mol într-un comunicat.



Câştigătorul alegerilor din Ungaria, conservatorul pro-european Peter Magyar, i-a cerut luni preşedintelui ucrainean să redeschidă conducta avariată de îndată ce va fi funcţională şi a cerut Rusiei să reia livrările de petrol prin Drujba.

UE, aproape să deblocheze împrumutul pentru Ucraina

După patru luni de neînțelegeri foarte publice între Ucraina și Ungaria, astăzi ar putea fi ziua în care UE aprobă în sfârșit (pentru a doua oară) împrumutul critic de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, relatează The Guardian.

Ambasadorii celor 27 de state membre se reunesc miercuri pentru a discuta deblocarea împrumutului, care până acum a fost blocat de premierul în exercițiu al Ungariei, Viktor Orbán. Împrumutul fusese agreat inițial în cadrul Consiliului European din decembrie, însă după ce conducta a fost lovită de o rachetă rusă și a fost avariată, ceea ce a dus la oprirea fluxurilor de petrol, Ungaria a decis să blocheze plățile până la reluarea livrărilor.

Viitorul guvern ungar al lui Péter Magyar a menținut aceeași poziție ca administrația anterioară: livrările trebuie reluate înainte ca Ungaria să accepte plata.

Banii nu pot veni într-un moment mai potrivit pentru Ucraina, întrucât țara are nevoie urgentă de acești bani pentru a-și finanța în continuare apărarea împotriva Rusiei.