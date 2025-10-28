Belarusul critică decizia Lituaniei de a închide graniţa. Lukaşenko: "O măsură absurdă şi un risc nebunesc"

1 minut de citit Publicat la 12:20 28 Oct 2025 Modificat la 12:20 28 Oct 2025

"Chiar și pentru o țară mică precum Lituania, este un lucru mărunt. Nu vorbim despre nicio contrabandă extraordinară", a spus Lukaşenko. Foto: Getty Images

Dictatorul belarus Alexandr Lukașenko a criticat decizia Lituaniei de a închide granița dintre cele două țări. Lituania și-a închis frontiera cu Belarusul vecin după ce un val de baloane a pătruns în spațiul său aerian săptămâna trecută, provocând închiderea aeroporturilor și perturbări majore ale traficului aerian. Regimul de la Minsk a numit măsura "absurdă" și "un risc nebunesc", potrivit agenției de presă de stat din Belarus, scrie Politico.

"Chiar și pentru o țară mică precum Lituania, este un lucru neînsemnat. Nu vorbim despre nicio contrabandă extraordinară", a spus Lukaşenko.

Liderul autoritar, care a reprimat disidența civilă în Belarus, rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin.

Prim-ministrul lituanian Inga Ruginienė a declarat luni că baloanele, folosite pentru contrabanda cu țigări, au reprezentat un "atac hibrid" și a promis un răspuns "cu cele mai stricte măsuri", inclusiv doborârea acestora.

Ea nu a exclus nici invocarea Articolului 4 al NATO, care prevede consultări urgente între statele membre ale alianței.

Frontiera dintre Lituania și Belarus, cu o lungime de aproximativ 680 de kilometri, a fost închisă temporar, în așteptarea unei ședințe guvernamentale programate pentru miercuri, măsură care ar putea duce la închiderea graniței pe termen nelimitat. Totuși, diplomații și cetățenii UE care părăsesc Belarusul vor putea în continuare să o traverseze.

Mai multe țări europene, de la Danemarca la Estonia, s-au confruntat în ultimele săptămâni cu dificultăți în apărarea spațiului aerian, în urma unei serii de incursiuni ale dronelor și aeronavelor atribuite Rusiei.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat luna trecută că Europa se află într-un "război hibrid", subliniind gravitatea situației de securitate de pe continent.