Biserica Ortodoxă Rusă dă vina pe femeile care avortează, vrăjitori și spirite rele pentru războiul din Ucraina: „E voia lui Dumnezeu”

Pitirim cu Vladimir Putin. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Un episcop al Bisericii Ortodoxe Ruse susține că războiul din Ucraina durează de atât de mult timp din cauza „spiritelor rele” create de „fascinația rușilor pentru ocultism și avorturi”. Episcopul Pitirim susține și că este „voia lui Dumnezeu” ca războiul din Ucraina să continue pentru că rușii „nu pot renunța la tarot, numerologi, clarvăzători, vrăjitori sau magicieni”, relatează The Moscow Times.

Conform acestui episocop al Bisericii Ortodoxe Ruse, există date care arată că în 2024 „numărul clarvăzătorilor, vrăjitorilor, magicienilor, cititorilor de tarot, numerologilor, ghicitorilor și a tot felul de vrăjitoare din Rusia s-a triplat”.

El a adăugat că situația s-a înrăutățit din nou în 2025, deoarece rușii au continuat să își mărească achizițiile de „articole oculte”. „Adică, într-o țară aflată în război, un număr imens de oameni invocă ajutorul spiritelor rele”, a declarat Pitirim.

Potrivit episcopului, femeile ruse care avortează împiedică și ele sfârșitul războiului din Ucraina. „Am văzut atâtea încercări de a face pace... și toate aceste încercări au eșuat. Și de ce? Pentru că nu este voia lui Dumnezeu ca pacea să se facă în acest fel. Din cauza numărului imens de vrăjitori care au apărut, din cauza numărului mare de avorturi, mai ales recent. Și, în general, oamenii au început să trăiască foarte rău”, a continuat Pitirim.

Biserica Ortodoxă Rusă a mai asociat, în trecut, avorturile cu războiul împotriva Ucrainei. Mai exact, protopopul Andrei Tkacev a declarat că rușii nu au dreptul să „ceară” fericire și pace din cauza „declinului lor moral”. Preotul a afirmat că avorturile, precum și masturbarea, i-au transformat pe locuitorii țării „în desfrânați și criminali”.

„Tocmai din cauza uciderii unor nevinovați, Dumnezeu ne pedepsește cu aceste rachete HIMARS și SCALP, care zboară deasupra orașelor noastre. Tocmai din cauza depravării au loc războaie. Și nu vom avea pace până nu ne vom pocăi”, a spus preotul rus.