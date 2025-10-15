Blackout în Ucraina după atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii. Zelenski a acuzat Moscova că vrea să "semene haos"

2 minute de citit Publicat la 20:06 15 Oct 2025 Modificat la 20:11 15 Oct 2025

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Hepta

În aproape toată Ucraina au fost aplicate întreruperi de curent electric din cauza pagubelor provocate infrastructurilor electrice de loviturile ruse, a anunţat miercuri operatorul de reţea Ukrenergo, semn al unei situaţii care s-a agravat faţă de ziua anterioară, transmite AFP, conform Agerpres. Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a acuzat Moscova că vrea să "semene haos" în rândul populaţiei cu recentele bombardamente, care au produs pagube şi sectorului de gaze.

"Din cauza situaţiei complexe în sistemul energetic al Ucrainei, întreruperi de electricitate de urgenţă au fost puse în aplicare în toate regiunile", cu excepţia Doneţkului, unde se concentrează luptele, a transmis Ukrenergo pe Telegram.

"Lucrări de restabilire de urgenţă sunt în desfăşurare în toate regiunile afectate de bombardamente", a adăugat operatorul naţional, cerându-le locuitorilor să utilizeze "cu parcimonie" electricitatea disponibilă. Marţi seară fuseseră aplicate întreruperi în opt din cele 24 de regiuni ale Ucrainei.

Operatorul privat DTEK a anunţat, la rândul său, întreruperi în alimentarea cu curent electric în mai multe regiuni, printre care Lviv (vest), Odesa (sud), capitala Kiev şi regiunea sa.

Rusia şi-a intensificat în ultimele săptămâni loviturile asupra infrastructurilor energetice şi reţelei feroviare ucrainene odată cu apropierea iernii, provocând temeri legate de o campanie, ca şi în anii precedenţi, ce ar putea lăsa milioane de persoane în întuneric.

Întreruperi de energie electrică au fost semnalate deja săptămâna trecută în Ucraina, inclusiv timp de mai multe ore la Kiev.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că vrea să "semene haos" în rândul populaţiei cu aceste lovituri, care au produs pagube şi sectorului de gaze.

De partea sa, Ucraina vizează în mod regulat cu drone rafinării de petrol şi conducte de hidrocarburi în Rusia, o strategie care a provocat o creştere de preţuri la carburant în această ţară începând din vară.

Armata ucraineană a lovit de asemenea recent o centrală electrică în regiunea rusă de frontieră Belgorod, unde a provocat întreruperi de curent electric.