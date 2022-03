Bloc distrus de bombardamente în Harkov | Parașutiștii ruși au atacat un spital local

În acest moment, rușii care atacă Ucraina au ținte civile.

Foarte multe clădiri guvernamentale sau civile au fost atacate și distruse în Harkov și Kiev.

Azi-noapte, în Harkov, un bloc a fost distrus de bombardamente.

Tot în această noapte trupele aeriene ruse au aterizat în orașul Harkiv, din estul Ucrainei, a spus armata ucraineană, citată de AFP.

”Trupele aeriene ruse au aterizat la Harkov... și au atacat un spital local. Există o luptă în curs”.

Harkov pe 1 martie, în urma bombardamentelor din partea forțelor ruse:

#UPDATE Russian airborne troops have landed in the eastern Ukrainian city of Kharkiv, the Ukrainian army says.



"Russian airborne troops landed in Kharkiv... and attacked a local hospital. There is an ongoing fight"



? Kharkiv on March 1 following shelling from Russian forces pic.twitter.com/3pdYswzZam